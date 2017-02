Total respaldo a ciclistas accidentados: Márquez Vera Redacción

INCUFIDEZ), Adolfo Márquez Vera, lamentó el accidente sufrido por ciclistas villanovenses y se comprometió a apoyar en la medida de las posibilidades a los deportistas que resultaron lesionados.



Aidé Cabrera Durán, César Méndez, Pablo Garabito y el entrenador del equipo Juan Luis González Ventura El Zorro Potosino, al trasladarse a la ciudad de San Luis Potosí, para participar en el concierto pedalístico dentro de la fase de preparación rumbo a Olimpiada Nacional 2017, sufrieron terrible suceso.



Con sueños e ilusiones de alcanzar lo más alto del podio de vencedores en la Clásica Ciclista de San Luis Potosí, viajaba parte de la delegación zacatecana, ya que otros, sí pudieron lograr su cometido, tal es el caso de Arturo Cabral Durán, quien en categoría Juvenil A, se colgó la medalla de oro.



El hermano de la accidentada Aidé Cabrera Durán, se postró en la cúspide, mientras que Gerardo López en Juvenil C, obtuvo la cuarta posición de la clasificación general, Aarón Ojeda se situó en décimo dentro de su categoría y en elite, Efrén Betancourt fue décimo quinto.



Un día antes, en la modalidad de ciclismo de montaña, en la pista zacatecana en las faldas del cerro de la bufa, Arturo Cabral Durán, obtuvo también el sitio de honor con cronómetro de 47 minutos y 3 segundos, por 48´32” de Daniel Velázquez Martínez y 53´40” de Bryan Eduardo Serrano, mientras que en Juvenil B Jesús Manuel Quiñones obtuvo el oro y en Juvenil C hizo lo propio Luis David Sánchez.



Conscientes de que un accidente es un hecho inesperado que ocasiona graves daños a la salud integral, economía y productividad, generalmente es ocasionado por no tener una cultura de prevención ante eventualidades de éste tipo o ignorar reglas establecidas para la seguridad de todas las personas, el titular de Incufidez, Adolfo Márquez Vera, como muestra de voluntad expresó su respaldo a los lesionados.



Argumentó que el Instituto a su cargo tiene contratado seguro contra accidentes en inbursa, en tanto que el Presidente de la Asociación de Ciclismo del Estado de Zacatecas, AC, que preside Gerardo López, informó también que están debida y formalmente asegurados por la Federación Mexicana de Ciclismo.



Hasta el momento se mantienen estables, Lorely Cabrera Durán, informó que Aidé fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital General de Zacatecas.





