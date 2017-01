Tottenham remonta y empata 2-2 con Manchester City AP

Compartir: Liga Compartir: (AP) Tottenham protagonizó una trepidante remontada y empató el sábado 2-2 con Manchester City, en un partido de ida y vuelta entre dos clubes que luchan por los puestos de vanguardia de la liga Premier.



Pep Guardiola, que venía de sufrir la peor derrota de su carrera como técnico el fin de semana pasado con el City, quedó furioso porque el árbitro no pitó un penal a favor de su equipo. Casi inmediatamente después, Son Heung Min sentenció el empate por Tottenham.



Los Spurs, dirigidos por el argentino Mauricio Pochettino, conservaron el segundo puesto, a seis puntos del líder Chelsea, y se alejaron a un punto del tercero Liverpool, que cayó 3-2 ante Swansea. El City sigue quinto a nueve unidades de los Blues, que enfrentan el domingo a Hull.



Manchester United tuvo que conformarse con su segundo empate consecutivo, esta vez 1-1 frente a Stoke gracias al gol 250 de Wayne Rooney, un tiro libre en los descuentos con el que se convirtió en el máximo goleador histórico del club.



El City parecía haber conseguido la diana del triunfo cuando el brasileño Gabriel Jesús, en su primer partido con el equipo, remeció las redes en los minutos finales. Sin embargo, el juez de línea determinó que estaba adelantado por un paso.



"Estoy triste, porque los jugadores no se merecían esto, pero este desempeño nos fortalecerá para el futuro", dijo Guardiola. "Jugamos muy bien, pero fallamos muchas oportunidades, y cuando eso sucede, no puedes ganar".



"Es como una sensación de deja vú... generamos más, permitimos algunas ocasiones, y los árbitros siempre están en nuestra contra".



El plantel de Guardiola abrumó al Tottenham en un primer tiempo dinámico, pero que no produjo goles. El City comenzó el complemente con dos dianas en los 10 primeros minutos, en ambas ocasiones asistidas por errores del portero Hugo Lloris.



En la primera, el francés salió del área para tratar de despejar de cabeza, pero erró en su intento y el balón quedó servido para Leroy Sane, quien marcó con la portería vacía. En el segundo tanto, Lloris dejó escapar entre sus manos un centro de Raheem Sterling, y Kevin De Bruyne aprovechó para anotar el segundo.



Tottenham descontó a los 58 cuando Dele Alli cabeceó un buen centro de Kyle Walker, y empató a los 77 con el tanto de Son.



El gol del surcoreano fue justo después que Sterling llegó a la carrera al área de Tottenham y Walker lo empujó por la espalda. Sterling perdió el balance, pero no cayó al suelo, y sólo pudo rematar suavemente a las manos de Lloris. Un Guardiola furioso reclamó con el cuarto árbitro porque no se pitó penal.



Por su parte, Fernando Llorente marcó dos veces en la victoria de Swansea sobre Liverpool, que todavía no ha ganado este año en la liga Premier.



El delantero español dio ventaja de 2-0 al conjunto galés con un par de goles justo después del entretiempo, pero Liverpool empató con un doblete del brasileño Roberto Firmino (55, 69). Gylfi Sigurdsson inclinó la balanza a los 74, y los Reds sufrieron su primera derrota en Anfield en un año.



Llorente atraviesa una excelente racha y ha marcado siete goles en sus 10 últimos partidos por la liga.



La facilidad con la que el español marcó sus dos tantos exhibió las fallas de la defensa de Liverpool, que está tercero en la tabla y ha permitido más goles que cualquiera de los otros equipos ubicados en los siete primeros puestos.



El equipo dirigido por Juergen Klopp hila tres partidos sin ganar en la liga, después de comenzar el año con dos empates ante Sunderland y Manchester United.



En otros partidos, West Ham venció 3-1 a Middlesbrough con dos goles de Andy Carroll y otro del argentino Jonathan Calleri, West Bromwich superó 2-0 a Sunderland, Everton derrotó 1-0 a Crystal Palace, y Bournemouth empató 2-2 con Watford.



