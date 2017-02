Trabajador de la SCT participa en accidente automovilístico Redacción

Se trató de un señor de aproximadamente 55 años, quien conducía un Nissan Sentra color arena placas ZDC 429 C, en Tránsito Pesado con dirección a Guadalupe y metros antes de la colonia CTM, perdió el control hasta impactar contra la barrera de contención en al menos dos ocasiones hasta quedar varado en sentido contrario.



Afortunadamente, el impacto no le provocó lesiones al conductor, quien se quedó en el lugar con los agentes de la Policía Federal para aclarar la situación de la que no se descartó como principal motivo el exceso de velocidad.



El reporte fue abanderado por elementos de la Policía Preventiva y de la Metropol, hasta que una grúa llegó para retirar la unidad siniestrada que terminó siendo llevada al corralón por orden de los agentes federales.



