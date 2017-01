Trabajadores del Cobaez apoyan a su institución, no a Gerardo García Murillo Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Nezahualcóyotl Pacheco. (Noé Marín)



Imagen realizó un sondeo entre los estudiantes, el personal administrativo y docentes del Cobaez para conocer su postura respecto a la situación de la institución, posibles soluciones y la representación del líder sindical.



Lo entrevistados aseguraron que, aunque la principal exigencia de las marchas y los paros laborales indefinidos es que se pague la segunda parte del aguinaldo, el verdadero problema es la poca solvencia de la institución.



Juan Francisco Monsiváis, quien pertenece a la institución desde hace 20 años, dijo que, desde que comenzó a trabajar, el Cobaez sufre de atropellos por parte del gobierno, quien nunca entregó cuentas claras del presupuesto. Dijo que usaron la institución como un “lugar para pagar sus favores políticos” y eso provocó que ahora exista un excedente del personal administrativo.



Brenda Zoraida Cordero Luna, estudiante de sexto grado, dijo que los afectados por los problemas de colegio son los estudiantes, ya que se suspendieron clases y “eso va afectar a los que ya vamos de salida”.

Guadalupe Gallegos Carranza, docente del Cobaez desde hace 28 años, dijo que piensa en la posibilidad de jubilarse y teme que los malos manejos lo dejen sin ese ingreso que le descuentan cada quince días.

Asimismo, Nezahualcóyotl Pacheco Dávila, encargado del departamento de Trabajos y Conflictos Administrativos, dijo que los maestros y trabajadores apoyan a la institución y no al líder del Supdacobaez.



Comentó que Gerardo García es solo el dirigente sindical de Cobaez y expresa ante las autoridades lo que previamente se acordó en un consejo integrado por maestros y el personal administrativo. “Todos manejan al Cobaez como Gerardo, realmente no es hacia Gerardo, es hacia la institución”, dijo.



Respecto a la iniciativa de revisar los contratos de los trabajadores, aseguró que el líder sindical no toma las decocciones y la solución no modificar el contrato colectivo, sino encontrar un diálogo para que se respete el derecho de los trabajadores.



Los entrevistados coincidieron en que el Cobaez requiere más subsidio del Gobierno del Estado y necesita realizar un reajuste estructural para acabar con las irregularidades que representan un gasto excesivo.



Rafael Sánchez Andrade, director general del Cobaez, admitió que el personal de confianza está cobrando prestaciones que no corresponden. También reconoció que este personal está basificado, lo que tampoco corresponde y refirió que estos acuerdos se tomaron en administraciones anteriores. Por el momento, dijo que ya ha hecho el planteamiento de estas situaciones.



Marco Vinicio Flores Chávez, delegado de la Secretaría de Educación Pública, detalló que ya se han hecho los trámites que corresponden con el recurso que se había desfasado de la Federación, para el pago de la prestación de los maestros, sin embargo desconoce si ya fue hecho el depósito.

Recordó que la Federación se desfasa, “pero no necesariamente el recurso pendiente de pago tiene que ser de la Federación”.



Destacó que la Federación no autorizó un aguinaldo de 90 días de salario, “también falta recurso de la concurrencia del estado, a mi juicio son varios los elementos los que pueden influir en esto”.



capitalimagen@gmail.com Trabajadores del Cobaez aseguraron que apoyan a la institución y no al líder del sindicato; reprocharon que hay un excedente del personal administrativo y el problema no es el pago de la segunda parte del aguinaldo, sino la poca solvencia de la institución.Imagen realizó un sondeo entre los estudiantes, el personal administrativo y docentes del Cobaez para conocer su postura respecto a la situación de la institución, posibles soluciones y la representación del líder sindical.Lo entrevistados aseguraron que, aunque la principal exigencia de las marchas y los paros laborales indefinidos es que se pague la segunda parte del aguinaldo, el verdadero problema es la poca solvencia de la institución.Juan Francisco Monsiváis, quien pertenece a la institución desde hace 20 años, dijo que, desde que comenzó a trabajar, el Cobaez sufre de atropellos por parte del gobierno, quien nunca entregó cuentas claras del presupuesto. Dijo que usaron la institución como un “lugar para pagar sus favores políticos” y eso provocó que ahora exista un excedente del personal administrativo.Brenda Zoraida Cordero Luna, estudiante de sexto grado, dijo que los afectados por los problemas de colegio son los estudiantes, ya que se suspendieron clases y “eso va afectar a los que ya vamos de salida”.Guadalupe Gallegos Carranza, docente del Cobaez desde hace 28 años, dijo que piensa en la posibilidad de jubilarse y teme que los malos manejos lo dejen sin ese ingreso que le descuentan cada quince días.Asimismo, Nezahualcóyotl Pacheco Dávila, encargado del departamento de Trabajos y Conflictos Administrativos, dijo que los maestros y trabajadores apoyan a la institución y no al líder del Supdacobaez.Comentó que Gerardo García es solo el dirigente sindical de Cobaez y expresa ante las autoridades lo que previamente se acordó en un consejo integrado por maestros y el personal administrativo. “Todos manejan al Cobaez como Gerardo, realmente no es hacia Gerardo, es hacia la institución”, dijo.Respecto a la iniciativa de revisar los contratos de los trabajadores, aseguró que el líder sindical no toma las decocciones y la solución no modificar el contrato colectivo, sino encontrar un diálogo para que se respete el derecho de los trabajadores.Los entrevistados coincidieron en que el Cobaez requiere más subsidio del Gobierno del Estado y necesita realizar un reajuste estructural para acabar con las irregularidades que representan un gasto excesivo.Rafael Sánchez Andrade, director general del Cobaez, admitió que el personal de confianza está cobrando prestaciones que no corresponden. También reconoció que este personal está basificado, lo que tampoco corresponde y refirió que estos acuerdos se tomaron en administraciones anteriores. Por el momento, dijo que ya ha hecho el planteamiento de estas situaciones.Marco Vinicio Flores Chávez, delegado de la Secretaría de Educación Pública, detalló que ya se han hecho los trámites que corresponden con el recurso que se había desfasado de la Federación, para el pago de la prestación de los maestros, sin embargo desconoce si ya fue hecho el depósito.Recordó que la Federación se desfasa, “pero no necesariamente el recurso pendiente de pago tiene que ser de la Federación”.Destacó que la Federación no autorizó un aguinaldo de 90 días de salario, “también falta recurso de la concurrencia del estado, a mi juicio son varios los elementos los que pueden influir en esto”. Agregar a favoritos marco vinicio flores chávez

cobaez

gerardo garcía murillo

supdacobaez