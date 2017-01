Trabajan ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe como zona metropolitana Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Enrique flores, alcalde de Guadalupe, y Judit Guerrero, alcaldesa de Zacatecas. (Cortesía) las administraciones municipales de Zacatecas y Guadalupe tuvieron el martes una primera reunión para trabajar en conjunto como zona metropolitana, informó Raymundo Moreno, secretario de Planeación del ayuntamiento capitalino.



De manera especial mencionó que la alcaldesa Judit Guerrero planteó la posibilidad de formar el Instituto Metropolitano de Planeación, órgano que construirá las políticas públicas metropolitanas, pues: “las visiones parciales acotan la visión a los municipios y no dan respuestas eficaces a la ciudadanía”. Mediante dicho instituto, explicó, se podrá acceder a recursos federales que sólo se otorgan a las zonas metropolitanas del país cuyos ayuntamientos trabajan de manera conjunta por lo que, con su creación, será fácil acceder a recursos extraordinarios.



Resaltó que esta es la zona metropolitana más importante del estado, y en la cual podría incluirse a otros municipios como Trancoso, Morelos y Vetagrande; sin embargo, repitió, en administraciones anteriores no se había realizado un esfuerzo por construir una visión metropolitana.



Esta reunión llevada a cabo en Guadalupe fue, dijo, la primera sesión entre ambos alcaldes así como los secretarios y los directores de ambas administraciones para empatar estructuras y proyectos para poder sumar esfuerzos en todo el ámbito metropolitano y apoyarse mutuamente en diferentes temas y problemáticas que se presentan en los dos municipios, entre los que mencionó la recolección de basura, reforestación y seguridad.



Aunque, dijo, ya hay avances en el trabajo en conjunto, como la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario, la Junta Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado de Zacatecas y la Policía Metropolitana, “esta primera reunión tiene el objetivo de que sea un trabajo integral” entre Guadalupe y Zacatecas.



Adelantó que lo antes posible se realizará la segunda reunión pero esta vez en Zacatecas en la que se seguirán estableciendo las estrategias para unir esfuerzos y eficientar recursos en la ejecución de obras y proyectos que beneficien a la zona Zacatecas-Guadalupe, como la geolocalización de camiones de basura y patrullas, y la digitalización de la zona metropolitana así como temas de obras públicas, reforestación, transporte y movilidad.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- Como un hecho sin precedente,tuvieron el martes una primera reunión para trabajar en conjunto como zona metropolitana, informóDe manera especial mencionó que la alcaldesaplanteó la posibilidad de formar el Instituto Metropolitano de Planeación, órgano que construirá las políticas públicas metropolitanas, pues:Mediante dicho instituto, explicó, se podrá acceder a recursos federales que sólo se otorgan a las zonas metropolitanas del país cuyos ayuntamientos trabajan de manera conjunta por lo que, con su creación, será fácil acceder a recursos extraordinarios.Resaltó que esta es la zona metropolitana más importante del estado, y en la cual podría incluirse a otros municipios como; sin embargo, repitió, en administraciones anteriores no se había realizado un esfuerzo por construir una visión metropolitana.Esta reunión llevada a cabo en Guadalupe fue, dijo, la primera sesión entre ambos alcaldes así como los secretarios y los directores de ambas administraciones para empatar estructuras y proyectos para poder sumar esfuerzos en todo el ámbito metropolitano y apoyarse mutuamente en diferentes temas y problemáticas que se presentan en los dos municipios, entre los que mencionó la recolección de basura, reforestación y seguridad.Aunque, dijo, ya hay avances en el trabajo en conjunto, como la Junta Intermunicipal para la Operación del Relleno Sanitario, lay la Policía Metropolitana,Adelantó que lo antes posible se realizará la segunda reunión pero esta vez en Zacatecas en la que se seguirán estableciendo las estrategias para unir esfuerzos y eficientar recursos en la ejecución de obras y proyectos que beneficien a la zona Zacatecas-Guadalupe, como la geolocalización de camiones de basura y patrullas, y la digitalización de la zona metropolitana así como temas de obras públicas, reforestación, transporte y movilidad. Agregar a favoritos zacatecas

guadalupe

fresnillo

juit guerrero

enrique flores