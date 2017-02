Trabajan con temor en el Mercado de Abastos Noé Marín

Hace unos días fue baleada la Carnicería Rex, ubicada en este mercado.



Los vendedores señalaron que, pese a que la afluencia de dinero y personas es constante, no se nota la presencia de la policía municipal en las inmediaciones del mercado pues, incluso, hay días en que no se aparece ninguna patrulla en el lugar.



Añadieron que no tienen seguridad privada porque los locales no se encuentran en un circuito privado y, agregaron, la seguridad es un servicio que debe correr por parte del gobierno municipal.



El dueño de una frutería dijo hacen falta más rondines de la policía municipal en el lugar para dar seguridad a los comerciantes, ya que la mayoría trabajan con el temor de ser víctimas del crimen organizado y perder sus bienes.



Señaló que los comerciantes están conscientes de los altos niveles de inseguridad que hay en el estado, pero pocas veces se ven patrullas asegurando el lugar como en algunas cadenas de tiendas departamentales.



La encargada de una distribuidora de papas y frituras dijo que, aunque aún no se vieron afectadas sus ventas, el panorama de inseguridad afecta a los comerciantes porque las personas dejan de asistir a este mercado a realizar sus compras.



Mencionó que los locatarios tuvieron que adaptarse a las condiciones de inseguridad y crear estrategias individuales para defender su patrimonio: “Uno está obligado trabajar y tomar sus propias precauciones; pero las personas pueden dejar de venir por miedo”.



Don Ricardo, encargado de una distribuidora de carne, dijo que tanto dueños como trabajadores están propensos a ser víctimas del crimen organizado pues ya se han presentado casos de robo a vehículos y asaltos.



Señaló que el Mercado de Abastos debería tener una patrulla permanente o un programa de operativos contantes, ya que actualmente solo hay un velador que cuida las instalaciones durante la noche.



Por su parte Miguel Letechipía Vega, presidente de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos de Zacatecas, dijo que es complicado contratar seguridad privada porque tendrían que cerrar el circuito: “El mercado está siempre abierto al público, cada quien puede entrar y hacer lo que sea a cualquier hora; es complicado eso y, además, es una responsabilidad del gobierno”.



También señaló que la seguridad del lugar le compete al municipio y buscarán que la policía municipal duplique los rondines que realiza en el lugar, ya que hay miedo de los comerciantes y los consumidores que se puede traducir en una baja de las ventas.



Finalmente, Letechipía Vega dijo que ninguno de los comerciantes del mercado está involucrado con el crimen organizado como para justificar que se susciten las agresiones, ya que se vieron afectados por “los problemas de inseguridad que hay en todo el estado”.



