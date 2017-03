Trabajan en el mejoramiento genético de ganado Redacción

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



La noticia fue difundida durante la realización de diversas actividades académicas por el aniversario.Para ello, se edifica dentro de la unidad un Centro de Evaluación y Mejoramiento Genético, con lo que la Máxima Casa de Estudios coadyuva al desarrollo de la ganadería estatal, con una inversión global que supera los 7 millones de pesos.



La vinculación de la institución con el sector productivo ganadero, para contribuir a la alimentación de la entidad y el país, se realizará mediante la Secretaria del Campo (Secampo) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con quienes interactuarán para la extracción de semen y embriones.



El propósito es que los universitarios apliquen los conocimientos adquiridos en el aula, en los libros, y en los programas de movilidad para beneficio del sector productivo ganadero de Zacatecas y del país.



Cabe destacar que el enfoque de los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia no se limita a la producción, porque más del 70% de las familias zacatecanas tienen un compañero en casa, sea un gato o un perro, o alguna pequeña especie considerado miembro de la familia, por el que se debe velar para la salud de todos los integrantes, resaltó el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Zacatecas, José de Jesús Palafox Uribe, durante su visitaefectuada hace unos días a la unidad académica.



“La confianza en los universitarios por parte de las instancias gubernamentales se preserva, porque el desarrollo de la ganadería no podría comprenderse sin los profesionales enfocados a la genética, a la sanidad, a la inocuidad y al valor agregado con el firme compromiso del desarrollo del país, desde hace 55 años”.



La Unidad Académica de Veterinaria conserva su prestigio no sólo a nivel nacional sino internacional, porque ha entregado a la sociedad más de 3 mil profesionistas serios y de resultados. Posee una planta docente incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), perfiles Prodep y profesionales calificados que se desempeñan en su ramo.



La escuela que fue fundada en el mes de marzo de 1962, ha recibido visitas de funcionarios estatales, como el titular de Secampo, Adolfo Bonilla Gómez, en representación del gobernador Alejandro Tello Cristerna.También del delegado de la Sagarpa, Roberto Luévano Silva. Ellos, han reconocido la pertinencia social del programa educativo de la UAZ.



redaccion@imagenzac.com.mx ZACATECAS.- En el marco del 55 aniversario de su institución, la comunidad estudiantil, docente y administrativa de la Unidad Académica de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), participa en las pruebas de comportamiento de los prospectos sementales de la inseminación artificial, el mejoramiento genético de sementales y trasplante de embriones que beneficiará al sector productivo ganadero del estado.La noticia fue difundida durante la realización de diversas actividades académicas por el aniversario.Para ello, se edifica dentro de la unidad un Centro de Evaluación y Mejoramiento Genético, con lo que la Máxima Casa de Estudios coadyuva al desarrollo de la ganadería estatal, con una inversión global que supera los 7 millones de pesos.La vinculación de la institución con el sector productivo ganadero, para contribuir a la alimentación de la entidad y el país, se realizará mediante la Secretaria del Campo (Secampo) y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), con quienes interactuarán para la extracción de semen y embriones.El propósito es que los universitarios apliquen los conocimientos adquiridos en el aula, en los libros, y en los programas de movilidad para beneficio del sector productivo ganadero de Zacatecas y del país.Cabe destacar que el enfoque de los profesionales de la medicina veterinaria y zootecnia no se limita a la producción, porque más del 70% de las familias zacatecanas tienen un compañero en casa, sea un gato o un perro, o alguna pequeña especie considerado miembro de la familia, por el que se debe velar para la salud de todos los integrantes, resaltó el presidente del Colegio de Médicos Veterinarios de Zacatecas, José de Jesús Palafox Uribe, durante su visitaefectuada hace unos días a la unidad académica.“La confianza en los universitarios por parte de las instancias gubernamentales se preserva, porque el desarrollo de la ganadería no podría comprenderse sin los profesionales enfocados a la genética, a la sanidad, a la inocuidad y al valor agregado con el firme compromiso del desarrollo del país, desde hace 55 años”.La Unidad Académica de Veterinaria conserva su prestigio no sólo a nivel nacional sino internacional, porque ha entregado a la sociedad más de 3 mil profesionistas serios y de resultados. Posee una planta docente incorporados al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), perfiles Prodep y profesionales calificados que se desempeñan en su ramo.La escuela que fue fundada en el mes de marzo de 1962, ha recibido visitas de funcionarios estatales, como el titular de Secampo, Adolfo Bonilla Gómez, en representación del gobernador Alejandro Tello Cristerna.También del delegado de la Sagarpa, Roberto Luévano Silva. Ellos, han reconocido la pertinencia social del programa educativo de la UAZ. Agregar a favoritos uaz

medicina veterinaria

trabajos

mejoramiento

genética