Trabajan en obras de mantenimiento en la capital  

Karla Padilla

Miguel Félix Carrillo, secretario de Obras Públicas del municipio, manifestó que se ejercen programas de infraestructura.



Refirió que tanto la junta como el INAH dan opiniones técnicas sobre la situación y las acciones necesarias en este rubro.



En ese sentido indicó que el ayuntamiento no tiene ningún departamento especializado en el área, y es por demanda previa como pueden ejercer acciones enfocadas principalmente a la limpieza general de los monumentos.



“La secretaría se encarga del mantenimiento de toda la ciudad en un ambiente general. Tenemos gente para parques y jardines, recolección de residuos y alumbrado, pero no hay una especialidad para monumentos históricos, aunque a través de Obras Públicas se pueden hacer algunas restauraciones o mantenimientos más estrictos”, dijo.



Este mantenimiento puede incluir acciones preventivas y correctivas, aunque es bajo un presupuesto limitado. Luego de solicitar el servicio se realizan las requisiciones del caso y después se define el presupuesto según las necesidades de cada uno.



“En cada festividad se hace esa limpieza general y mantenimiento. En este caso llevamos el de la Constitución y el Caballito de Ortega en el parque Sierra de Álica. Ahora estamos evaluando las condiciones del monumento a Benito Juárez, que es el próximo evento importante que tenemos”, dijo.



Para las próximas actividades del Festival Cultural, Félix Carrillo comentó que “la encomienda de la presidenta Judit Guerrero en el primer cuadro es un trabajo de bacheo, reposición de adoquines, guarniciones y los cruces de las calles”.



mantenimiento

obras

limpieza