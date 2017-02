Trabajan para prevenir la prostitución en las escuelas Karina Navarrete

“Desde la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes ya se conformó un equipo de trabajo para poder entrar a estas y otras escuela”, dijo.



Asimismo detalló que desde la semana pasada, se conformó un grupo de atención para este tipo de casos, y que la Secretaría General de Gobierno será la encargada de informar debidamente sobre las acciones que se están realizando.



Respecto a las declaraciones del Partido Revolución Democrática, donde piden la renuncia de la funcionaria, expresó “que es respetuosa de todas las opiniones”.



“Lo importante es reconocer una problemática y que se está atendiendo de forma inmediata”, expresó.



Destacó que en la Semujer han sido cuidadosas en el manejo de información para no vulnerar los derechos de las personas, en este caso niñas, niños y adolescentes; “porque no se han hecho señalamientos directos, ni siquiera se ha ofrecido información que permita ubicar los plantes”.



En caso de existir denuncias por parte de los menores se atenderán los casos de forma individual y en específico.



