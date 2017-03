Trabajará la CMIC el 92% de la obra pública Noé Marín

Jorge Hiriartt Franco, presidente de la CMIC, aseguró que “en Gobierno del Estado, por parte de la Secretaría de Infraestructura, Instituto Zacatecano para la Construcción de Escuelas (Inzace) y las dependencias con recurso compartido vamos a llegar a los dos mil millones de pesos, más cerca de mil millones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes”.



Señaló que desde el 12 de septiembre del 2016 las constructoras que están afiliadas a la cámara han recibido 248 proyectos.



Apuntó que de enero de 2016 a febrero de 2107 aumentó el padrón de las constructoras afiliadas a la CMIC un 70%, ya que la cámara ahora tiene 187 empresas y previó que serán cerca de 300 al finalizar el año.



Añadió que el 92% de las obras que se realizarán en el estado serán entregadas a la CMIC y que las empresas que integran la cámara recibirán de dos a tres proyectos durante el 2017, ya que el Inzace pondrá diferentes programas en marcha.



“Todos los constructores vamos a tener la oportunidad, en los diferentes programas que maneja el Inzace; este recurso ayudará a todos los constructores a poder capitalizarse y realizar obras de beneficio social”, dijo. ´



Destacó que de los tres mil 500 millones de pesos 800 millones se dedicarán para la construcción de aulas y el programa Escuelas al Cien.



Señaló que una de las indicaciones del gobernador fue que no se realizaran “obras de renombrón” sino de beneficio social como escuelas, calles, carreteras y alumbrados en espacios públicos.



Explicó que el monto más alto que se asigne a una obra ascenderá a los 40 millones de pesos, mientras que el más bajo será de 850 mil pesos.



Aseguró esto representará a una oportunidad que incluir a las pequeñas y medianas empresas en la licitación de proyectos: “Se ampliará el abanico de oportunidades para las constructoras pequeñas y medianas para que encabecen los diversos proyectos”.



Aunque dijo que no es posible tener certeza de los empleos que se generarán, dijo que la construcción produce cerca de 60 ramas de empleo; asimismo, se prevé un incremento ya que en el primer mes del año se crearon 200 empleos más que en enero del 2016.





