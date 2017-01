Trabajaré con visión a largo plazo: Judit Guerrero Karina Navarrete

Ante el cuestionamiento de que si el lapso de año y medio será suficiente para ver los resultados de su mandato expresó que contempla un plan de trabajo con visión de largo plazo, de aproximadamente 15 años: “Yo no concibo el trabajo de las administraciones como un trabajo en el que tenga esos parteaguas o estancos; tendrá que ser un trabajo con larga visión”.



“Estamos trabajando en un plan municipal en el que nos tocará sentar las bases de lo que esperamos sean cambios estructurales en cuanto al desarrollo del Centro Histórico, atención y prestación de más eficientes y modernos servicios públicos”, expresó.



Asimismo informó que se trabajará conjuntamente con el gobierno estatal y se respaldará acciones de carácter preventivo en los polígonos donde se registra mayor inseguridad y consumo de drogas: “Vamos por el Mando Único, pero como municipio también tendremos nuestro propio modelo de prevención donde la ciudadanía tenga una participación muy activa”.



Agregó que el Concejo Interino de la capital ha logrado mantener la gobernabilidad y hecho acciones a las que se les dará continuidad, sin embargo “aún no sé cómo entreguen la capital; del 3 al 6 de enero se realizará un proceso formal y sólo se recibirán documentos”.



Después del acto protocolario de entrega-recepción se contarán con 30 días para la revisión de documentos y, después de eso, se dará a conocer en qué condiciones se recibió el municipio.



En cuanto a la contratación de más personal detalló que se optimizará el capital humano con el que ya cuenta el ayuntamiento: “No nos estamos planteando integrar a un gran personal, sino trabajar con el personal que ya está en el ayuntamiento”. Explicó que se incorporarán personas en las áreas de decisión pero que no se tienen previsto contratar más personal.



Aseveró que durante su gobierno se trabajará con “una gran transparencia” en el manejo de los recursos públicos y, añadió, “trabajaré de tiempo completo”.



Destacó que su mandato estará enfocado en impulsar los servicios públicos y potenciar el primer cuadro capitalino en una “ciudad innovadora y de educación, que dará identidad no sólo al Centro Histórico sino a todo el estado”, implicando el reordenamiento económico y de esparcimiento.



“Nos vamos a enfocar en la prestación de servicios públicos eficientes, eficaces, oportunos y, en la medida de lo posible, modernos”, dijo.



Además tiene pensado hacer del Centro Histórico “el activo más importante para el desarrollo del resto del municipio e, incluso para el estado, con la denominación de ciudad educativa”.



Detalló que se plantea el reacomodo de algunos negocios para, de esa manera, generar alternativas de esparcimiento, degustación gastronómica, galerías de arte, entre otros; con base en un consejo consultivo conformado por la ciudadanía, empresarios, iglesias, cámaras y universitarios.





