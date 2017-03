Transparencia, una fortaleza del gobierno: obispo Karla Padilla

“Me ha gustado mucho del gobernador su actitud abierta, transparente, buscando siempre luchar contra la corrupción”.



“La mejor evaluación tiene que hacerla toda la ciudadanía. Fueron tres ejes, que fue seguridad, economía y educación; en cada uno hay avances. pero también hay limitaciones, y como son problemas muy antiguos no creo yo que en seis meses se solucionen”, dijo.



Noriega Barceló expresó que con la apertura del mandatario estatal se puede avizorar un futuro mejor ya que las cosas se están haciendo con otra visión.



Agregó que con las declaraciones directas de funcionarios como el procurador Francisco Murillo Ruiseco, se abona a la confianza que por incertidumbre había perdido la ciudadanía con datos duros pero comprobables sobre la situación real de Zacatecas.



“Yo veo en general un ambiente más tranquilo al menos donde ando. No solo es la percepción, sino también tiene que cambiar nuestra forma de trabajar en conjunto”, expresó.



El obispo insistió en que las cuestiones de violencia más aparatosas empiezan en casa por lo que es necesario volver a los valores familiares en medio de una sociedad con una cultura violenta.



En torno a la celebración del Día Internacional de la Mujer, refirió que este tipo de conmemoraciones contribuyen al fortalecimiento social.



Sensibilidad, responsabilidad y trabajo conjunto, fueron los tres campos de trabajo recomendados por Noriega Barceló para avanzar en el empoderamiento del sector femenino.



“Me ha gustado mucho la participación de muchas mujeres, se escuchan muchas voces. Hay muchas acciones a favor de la mujer, pero el siguiente paso a mi forma de ver sería un trabajo conjunto con el hombre, no contra el hombre. Hay que evitar los extremos, tanto el machismo como el feminismo radical”.



En otro tema, y sobre la postura del Papa Francisco sobre la posibilidad de ordenar como sacerdotes a hombres casados, Noriega Barceló aseguró que este concepto siempre ha existido en la iglesia.



“Yo veo una gran posibilidad. Creo que independientemente haya o no haya vocaciones al presbiterado, será un gran momento porque el celibato es una norma disciplinar que ha puesto la Iglesia y la misma Iglesia puede quitar o ir haciendo diferentes formas”, comentó.



