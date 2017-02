Transportistas piden a Godezac subsidio para no aumentar tarifas Noé Marín

Raúl Román Guerrero, líder sindical de los transportistas aseguró que diariamente 70 mil personas utilizan el transporte público, y los transportistas se han visto afectados en sus ingresos con un 20℅ menos, respecto a meses anteriores.



Asimismo Román Guerrero, mencionó que buscarán no aumentar el costo de la tarifa para el uso del transporte, y pedirán que el gobierno subsidie al menos el 20℅ del costo de cada pasaje, para que no exista mayor afectación en sus ingresos.



En breve más información...



