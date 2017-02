Transportistas piden que el gobierno subsidie los pasajes Noé Marín

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Después de algunos dirigentes de transportistas aseguraron que aumentará el costo del pasaje a 9 pesos con 50 centavos, Raúl Guerrero, presidente del Sindicato Estatal de Transporte, dijo que pedirán al gobierno un 30% de subsidio para mantener la tarifa.



Lamentó que el gasolinazo los obligó a subsidiar el pasaje de 70 mil usuarios diariamente, lo que redujo sus ingresos en un 20%; también, el costo de las refacciones aumentó en un 100% y, dijo, si antes un camión costaba un millón de pesos, ahora cuesta el doble.



“Le vamos a solicitar al gobernador que subsidie al usuario de transporte; nos afectó en un 20% en el costo de combustible y en refacciones se nos fue a más de 100%”, dijo. Guerrero explicó que, hasta el momento, no han tenido diálogos con el gobernador ni con las secretaria General del Gobierno; aseguraron que hay acuerdos anteriores no tienen validez porque se realizaron con minorías que no tienen autoridad e, incluso, carecen de concesiones.



“El gobierno está teniendo mesas de trabajo, pero no sabemos con quién o supuestamente con algunas rutas que no representan el interés de los concesionarios”, dijo el dirigente gremial.



Comentó está minoría son quienes quieren aumentar el costo del pasaje y, pese a que su organización está integrada por el 40% de los concesionarios de transporte urbano, no han tenido diálogos con las autoridades.



“Hemos visto gente pidiendo el aumento que no son transportistas, o fueron transportistas y vendieron sus concesiones”, dijo.



Aseveró que, en caso de no encontrar una respuesta favorable del gobierno, subirán el costo del pasaje a 8 pesos, sin embargo, el aumento lo realizarían en marzo, ya que aún falta el gasolinazo del 5 de febrero.



Asimismo, el dirigente dijo que le solicitarán al gobernador que se investigue un supuesto desvió de 100 millones de pesos que se utilizarían para renovar el parque vehicular, pero desaparecieron en el proceso.



Explicó que fueron informados de que se entregó esta cantidad a una empresa vehicular de Aguascalientes, sin embargo, cuando acudieron a la compañía, ésta negó haber recibido dinero.



capitalimagen@gmail.com ZACATECAS.- El Sindicato Estatal de Transporte pidió el 30% de subsidio al pasaje de 70 mil zacatecanos que utilizan el servicio diariamente y denunció un presunto desvío de 100 millones de pesos que se utilizarían para renovar el parque vehicular.Después de algunos dirigentes de transportistas aseguraron que aumentará el costo del pasaje a 9 pesos con 50 centavos, Raúl Guerrero, presidente del Sindicato Estatal de Transporte, dijo que pedirán al gobierno un 30% de subsidio para mantener la tarifa.Lamentó que el gasolinazo los obligó a subsidiar el pasaje de 70 mil usuarios diariamente, lo que redujo sus ingresos en un 20%; también, el costo de las refacciones aumentó en un 100% y, dijo, si antes un camión costaba un millón de pesos, ahora cuesta el doble.“Le vamos a solicitar al gobernador que subsidie al usuario de transporte; nos afectó en un 20% en el costo de combustible y en refacciones se nos fue a más de 100%”, dijo. Guerrero explicó que, hasta el momento, no han tenido diálogos con el gobernador ni con las secretaria General del Gobierno; aseguraron que hay acuerdos anteriores no tienen validez porque se realizaron con minorías que no tienen autoridad e, incluso, carecen de concesiones.“El gobierno está teniendo mesas de trabajo, pero no sabemos con quién o supuestamente con algunas rutas que no representan el interés de los concesionarios”, dijo el dirigente gremial.Comentó está minoría son quienes quieren aumentar el costo del pasaje y, pese a que su organización está integrada por el 40% de los concesionarios de transporte urbano, no han tenido diálogos con las autoridades.“Hemos visto gente pidiendo el aumento que no son transportistas, o fueron transportistas y vendieron sus concesiones”, dijo.Aseveró que, en caso de no encontrar una respuesta favorable del gobierno, subirán el costo del pasaje a 8 pesos, sin embargo, el aumento lo realizarían en marzo, ya que aún falta el gasolinazo del 5 de febrero.Asimismo, el dirigente dijo que le solicitarán al gobernador que se investigue un supuesto desvió de 100 millones de pesos que se utilizarían para renovar el parque vehicular, pero desaparecieron en el proceso.Explicó que fueron informados de que se entregó esta cantidad a una empresa vehicular de Aguascalientes, sin embargo, cuando acudieron a la compañía, ésta negó haber recibido dinero. Agregar a favoritos transportistas

gobierno del estado

zacatecas

alejandro tello cristerna