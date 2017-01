Tras 16 horas en Topo Chico, juez ordena libertad de Rodrigo Medina Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Momento de la liberación. (cuartoscuro)



La sentencia no implica que Medina de la Cruz deba dejar de comparecer ante la justicia federal, pues las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas, al concedérsele la suspensión provisional, consisten en que deberá presentarse ante los jueces de la causa y de amparo tantas veces lo requiera.



El juez de control del estado no debió restringir de la libertad al ex gobernador imponiéndole la medida cautelar personal consistente en la prisión preventiva y contrariar con ello la suspensión provisional decretada por este Juzgado de Distrito", señala el resolutivo.



El titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey consideró que la posibilidad de que el exmandatario se sustraiga de la acción de la justicia es menor, pues él mismo ha comparecido anteriormente en la presente causa por un diverso delito.



Dentro del juicio, se reconoció que el delito que se le atribuye a Rodrigo Medina no es considerado como grave, ni merece prisión preventiva oficiosa pues el juicio se sigue bajo el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral.



elpais@imagenzac.com.mx ​CIUDAD DE MÉXICO.- Un juez federal ordenó la inmediata libertad del exgobernador de Nuevo León, Rodrigo Medina por incumplimientos judiciales dentro de un juicio de amparo, por lo que la prisión preventiva decretada este jueves queda sin efecto legal alguno.La sentencia no implica que Medina de la Cruz deba dejar de comparecer ante la justicia federal, pues las medidas de aseguramiento que le fueron impuestas, al concedérsele la suspensión provisional, consisten en que deberá presentarse ante los jueces de la causa y de amparo tantas veces lo requiera.El juez de control del estado no debió restringir de la libertad al ex gobernador imponiéndole la medida cautelar personal consistente en la prisión preventiva y contrariar con ello la suspensión provisional decretada por este Juzgado de Distrito", señala el resolutivo.El titular del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Nuevo León con sede en Monterrey consideró que la posibilidad de que el exmandatario se sustraiga de la acción de la justicia es menor, pues él mismo ha comparecido anteriormente en la presente causa por un diverso delito.Dentro del juicio, se reconoció que el delito que se le atribuye a Rodrigo Medina no es considerado como grave, ni merece prisión preventiva oficiosa pues el juicio se sigue bajo el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral. Agregar a favoritos méxico

topo chico

rodrigo medina

juez