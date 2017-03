Tras decisión del PRD, Barbosa advierte que ‘van a quedar en ridículo’ Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- Ante la decisión del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRD sobre destituir a Miguel Barbosa como coordinador de los senadores perredistas, el legislador contestó que se irá a juicio y ganará.En una conferencia improvisada de prensa, desde su oficina en el Instituto Belisario Domínguez, dijo que el CEN del Sol Azteca le impuso “una sanción como salvajes, violentando toda norma de debido proceso de garantías”, como el derecho de audiencia.Por la mañana, Barbosa Huerta responsabilizó a Jesús Ortega y otros perredistas, “los Chuchos”, de promover también su destitución como coordinador. Barbosa fue tajante hoy por la noche, al contestar que no dejará el cargo como coordinador de los senadores del Sol Azteca. Agregar a favoritos prd

