Tras explosión en Tultepec, llega herida y sola a hospital de Tultitlán

Se trata de Daniela Montero, de 35 años, quien fue alcanzada por el fuego y sufrió varias heridas en el cuerpo.



Al comenzar la explosión de los cohetes, corrió para tratar de salvarse, pero, aun así, no pudo evitar las quemaduras.



Daniela Montero, de 35 años, se encuentra en terapia intensiva en el ISSSTE de Tultitlán; buscan a familiares.



Pacientes que aguardaban el hospital ISSSTE de Tultitlán, informaron que la mujer llegó a pie, con varias heridas en diferentes partes del cuerpo.



A ser ingresada, los médicos la interrogaron para obtener datos de ella y de sus familiares, sin embargo, sólo lograron saber su nombre y edad, por lo que el personal comenzó a difundir su imagen, con la finalidad de que al lugar lleguen sus familiares.



En este momento se encuentra en terapia intensiva.



Cabe destacar que la explosión, ocurrida minutos antes de las 3 de la tarde, dejó un saldo de 31 personas muertas y 52 heridas.



Este miércoles continúa acordonada la zona, en donde la madrugada concluyeron los trabajos de remoción de los escombros del mercado en donde se estima había 300 toneladas de pirotecnia.



El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila Villegas, informó que será la Procuraduría General de la República la encargada de realizar los peritajes e investigaciones, pues el mercado San Pablito, ubicado en Tultepec, Estado de México, cuenta con permisos de la Secretaria de la Defensa Nacional.



explosión

tragedia

cohetes