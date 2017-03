Tras fiasco de organización, Venezuela va a desempate AP

México consiguió una victoria por 11-9 ante Venezuela, que al final resultó estéril porque la anfitriona quedó eliminada del torneo.



Al finalizar el encuentro, los jugadores de México celebraron la victoria. Comentaron que según la información que les habían dado los organizadores, el resultado eliminaba a Venezuela y les daba a ellos el pasaje al desempate.



El criterio era un complicado y extraño sistema que toma en cuenta las carreras admitidas por un equipo en los innings en que hubiera estado a la defensiva.



Incluso la cuenta oficial de Twitter del Clásico Mundial de Béisbol confirmó que habría un partido de desempate entre italianos y mexicanos para definir quién se unía a Puerto Rico en la segunda ronda como representante del Grupo D. El tuit fue eliminado posteriormente.



Venezuela, Italia y México terminaron con idéntica foja de 1-2. Minutos después de concluir el encuentro, un comité técnico se reunió, revisó las cuentas y determinó que eran los venezolanos quienes debían avanzar.



Un ejecutivo de las Grandes Ligas informó que Italia tuvo un promedio de 1.05, Venezuela 1.11 y México 1.12 para quedar fuera.



"Yo tenía una sola cosa en mente que era ganar el partido, pero las cosas no salieron bien", dijo el manager de Venezuela, Omar Vizquel. "Después nos avisaron que teníamos una pequeña diferencia de milésimas y que nos tocaría jugar con Italia. Fue algo sorpresivo, pero estamos contentos de que vamos a tener una oportunidad más".



La confusión extrapoló al deporte lo vivido en el certamen de belleza Miss Universo en 2015, cuando la representante de Colombia fue declarada ganadora pero una corrección le quitó la corona para entregársela a la concursante de Filipinas, o en la entrega de los Oscar el mes pasado, cuando los productores y el elenco de "La La Land" celebraban el premio a la mejor película sobre el escenario hasta que se aclaró que, en realidad, la ganadora era "Moonlight".



La historia podría cambiar aún si se presenta una protesta de México.



"El tema es que hay un problema de interpretación de la regla en cuanto a los innings parciales (a la defensiva), incluso el sitio de la MLB nos puso como ganadores y como si jugábamos mañana", dijo el capitán de México, Adrián González. "Ahora (Grandes Ligas) nos da la opción de meter una protesta y que nos van a responder mañana".



Antes del partido, el manager de México, Édgar González, dijo que tenían sus cálculos y que el triunfo que lograron les daría el pase, y por eso festejaron el triunfo como si aún siguieran con vida en la competición.



"Nosotros todo el tiempo sabíamos que eran dos carreras de diferencia (las que necesitaban), porque nos dijeron la regla sobre innings parciales y lo dividimos así", dijo González. "Sacamos las matemáticas antes del juego y también pedimos que se nos aclarara pero no fue así. Esto es devastador para todo México".



La realidad es que México pudo haberse ahorrado las cuentas que luego resultaron erróneas. Llegó a tener ventaja de 8-1 en el encuentro, pero Venezuela le recortó terreno.



Esteban Quiroz pegó un descomunal batazo por el jardín central para sellar un ataque de cinco carreras en la tercera entrada y Brandon Laird sacó la pelota del parque por la pradera izquierda en la quinta para los mexicanos, que por segundo torneo en fila se quedaron fuera en la primera ronda y dentro de cuatro años tendrán que jugar la fase de clasificación. Chris Roberson produjo otras dos carreras en la séptima para la selección local.



Puerto Rico se mantuvo exento de sobresaltos, al lograr una foja de 3-0 con un triunfo ante Italia horas antes.



Luis Mendoza ganó con una labor de cuatro entradas en las que aceptó tres imparables y un par de carreras. Además concedió una base por bolas y recetó un par de ponches.



El derrotado fue Yusmeiro Petit, quien recibió tres hits y cinco carreras en dos entradas sobre la loma.



En la quinta entrada, Ender Inciarte, Martín Prado y Miguel Cabrera produjeron una carrera cada uno para acercar a los venezolanos 8-4.



Adrián González produjo su primera carrera del torneo por México en la alta de la sexta pero Venezuela respondió de inmediato con sencillo productor de Robinson Chirinos y con una rola de José Altuve que recortó la diferencia a sólo tres carreras.



Y entonces hubo que sacar la calculadora, que a nadie salvó de la pifia.



Los venezolanos llenaron la casa con dos outs al relevista Sergio Romo, pero Cabrera volvió a fallar con el madero y sacó un batazo sencillo hacia tercera para acabar el peligro.



Con dos outs en la séptima, México llenó la casa y Chris Roberson sacó una línea que superó el lance de Altuve y produjo dos carreras para poner las cosas 11-6.



Venezuela no bajó los brazos y en la parte baja la séptima se acercó con un cuadrangular de dos carreras de Víctor Martínez, luego llenó la casa sin outs y el lanzador Jake Sánchez golpeó a Chirinos para acercar a los venezolanos 11-9.



