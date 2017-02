Tras liberación en Letonia, estudiante arriba a México

La verdad me impresionó todo el apoyo que recibí yo no voy hablar mal del país del que vengo, simplemente voy hablar bien de lo que México reaccionó. Me impresiona la Secretaría de Relaciones Exteriores, la forma en que tanto el secretario Luis Videgaray, así como el subsecretario reaccionaron, les debo mucho, muchas gracias a ellos y me gustaría personalmente darles las gracias, sin mencionar a toda la gente familia y novia”, dijo.



Este proceso se dio un gran paso, pero todavía no acaba va ser un proceso que aún sigue y se tiene que estar pendiente para realmente limpiar mi nombre de algo que no fue justo y a lo que se va seguir dando continuidad”, añadió.