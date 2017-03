Trasciende el discurso que le dio a Francisco el Papado AP

Notas manuscritas del discurso del entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio a los demás cardenales en la víspera de su elección en marzo de 2013 como papa, en una reproducción facilitada por la archidiócesis de La Habana, en Cuba. (AP)



Son las notas manuscritas del discurso que ofreció Jorge Mario Bergoglio a los demás cardenales la víspera de ser elegido papa. Y ahora ofrecen una lectura fascinante, una vista previa a un papado marcado por el deseo de Bergoglio de que la Iglesia no se vea consumida por el "narcisismo teológico" ni la "mundanidad espiritual", y que en cambio se acerque a las "periferias" para encontrar almas necesitadas.



El hombre que ahora es el papa Francisco celebra esta semana el cuarto aniversario de su elección el 13 de marzo de 2013, en medio de los análisis sobre lo que ha logrado y lo que no como el 266to pontífice.



Lo que no se debate es que su discurso de 2013, ofrecido a puerta cerrada en las "congregaciones generales" que preceden a un cónclave, fue tan inspirador para los príncipes de la Iglesia católica que lo votaron como papa unos pocos días después. "La Iglesia está llamada a salir de sí misma e ir hacia las periferias, no solo las geográficas, sino también las periferias existenciales", señaló el religioso argentino. "Las del misterio del pecado, las del dolor, las de la injusticia, las de la ignorancia y prescindencia religiosa, las del pensamiento, las de toda miseria".

En su discurso criticó la tendencia "autorreferencial" de la Iglesia a cerrarse sobre sí misma, reacia a abrir las puertas y buscar a los más necesitados del consuelo divino. "Los males... se dan en las instituciones eclesiales tienen raíz de autorreferencialidad, una suerte de narcisismo teológico".



El futuro papa, señaló, debería ser un hombre que desde la contemplación de Jesucristo "ayude a la Iglesia a salir de sí misma hacia las periferias existenciales, que la ayude a ser la madre fecunda que vive de 'la dulce y confortadora alegría de evangelizar'''.



El entonces arzobispo de La Habana, el cardenal Jaime Ortega, se sintió tan conmovido por el discurso que pidió una copia. Bergoglio no tenía -suele hacer declaraciones improvisadas- pero tomó algunas notas de lo que recordaba y se las dio. Ortega preguntó si podía publicar el texto, algo que volvió a preguntar después de que Bergoglio fuera elegido papa, conociendo el valor histórico de lo que suponía el discurso que le valdría su elección como el primer papa latinoamericano de la historia.



La respuesta fue positiva.



Las notas, divididas en cuatro secciones numeradas con unos pocos fragmentos subrayados, se conservan en la archidiócesis de La Habana. La revista diocesana Palabra Nueva las publicó en un principio y proporcionó las imágenes esta semana a The Associated Press.



