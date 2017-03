Trasladan a Flavino Ríos del penal a un hospital Excélsior

A través de un comunicado, la dependencia dio a conocer que Ríos Alvarado solicitó al servicio médico del centro penitenciario que le fuera practicado un examen del cual se desprendió que el exfuncionario presentaba hipertensión arterial con antecedente de preinfarto hace tres años, tres meses. El médico de guardia recomendó su traslado a una institución hospitalaria, mismo que se llevó a cabo con la anuencia escrita del procesado”, precisa el documento.

Apenas este sábado, el exmandatario interino fue vinculado a proceso por la juez Alma Aleida Sosa, quien determinó que no se afectará el año que se le había asignado de prisión preventiva.



Ríos Alvarado salió de la audiencia cerca de las 13:30 horas y afirmó que es inocente. Es falso porque yo estuve en Palacio de Gobierno desde las 9:20, 9:30 de la mañana todo el día (...) vamos a manejarlo en los tribunales, les agradezco mucho el apoyo a todos los sectores sociales de Veracruz”, expresó.

Uno de los abogados defensores de Ríos Alvarado, Jorge Reyes Peralta, aseguró que optarán por la vía del amparo.

Tenemos dos opciones inmediatas, apelación o amparo indirecto sin perjuicio que se está cometiendo ya en vía de apelación la medida cautelar, qué pensamos, como defensores, somos nueve abogados que defendemos al doctor Flavino Ríos Alvarado, no compartimos el criterio de la jueza”, expresó Reyes Peralta.

El abogado señaló que la defensa destruyó la imputación que hizo la Fiscalía General del Estado pues estaba basada en pruebas fabricadas.



Ríos Alvarado fue detenido el domingo 11 de marzo por los delitos de incumplimiento de un deber legal, abuso de autoridad y tráfico de influencias.



elpais@imagenzac.com.mx

