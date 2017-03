Treinta días de amargura; clave el juego con Santos Excélsior

“Estábamos ilusionados con la eliminatoria, pudimos haber anotado tres goles, nos faltó puntería, pero también hay que destacar que Tigres nos pudo meter otros tres más, sin ningún problems. No ha sido un buen mes”, reconoció Abraham González, mediocampista de los universitarios.



Pumas, en 30 días, recibió más de la mitad de los goles en contra que tuvo en todo el torneo pasado. Contando la Liga de Campeones de la Concacaf y la fase regular del Apertura 2016, Pumas recibió 27 tantos en el semestre anterior, y ahora, entre los 28 días de febrero y el uno de marzo, los universitarios vieron cómo el rival festejó 14 goles en su portería. Es normal que pregunten por los malos resultados. Es clave ganar el domingo (contra Santos), porque tenemos una racha de resultados no muy buenos y necesitamos sacar buenos resultados para liberar la presión”, dijo el español

Además, la eliminación en la Concachampios representó un dominio claro de Tigres sobre Pumas, en el tiempo que ha estado Francisco Palencia al mando. Los de Tuca han enfrentado en cinco ocasiones a los dirigidos por el Gatillero, en esos partidos el Club Universidad recibió 14 tantos, sólo anotó cuatro y no ganó ninguno de ellos. No jugamos mal con Tigres, dominamos el partido. No afecta que el rival sea Tigres, es uno de los más destacados de la Liga de Campeones de la Concacaf y de la Liga MX. Ellos son muy peligrosos al contraataque y eso lo han aprovechado”, abundó González.

En el último mes, Pumas empató dos y perdió otros dos de los partidos de Liga MX que disputó. Sumó derrotas en sus visitas a Monterrey y Querétaro, sólo sacó un punto contra Pachuca y otro más contra los Xolos de Tijuana, en el estadio Olímpico de CU. Resalta que en enero sólo habían recibido tres goles y en los últimos 30 días terminaron con 14 en contra. Necesitamos los tres puntos contra Santos, no jugamos con presión. Nos toca otra vez jugar en casa, tenemos a nuestra gente. Estoy seguro que ganaremos y empezaremos a resolver esto”.



