Tribunal rechaza el expediente Barbosa; pide agotar recursos en su partido

Con este ordenamiento, señaló al senador, el caso para apelar su destitución como coordinador de los legisladores en el Senado tendrá que agotarse primero en los órganos internos del PRD.



Esto significa que la Comisión Nacional Jurisdiccional del sol azteca deberá resolver en un plazo de cinco días hábiles respecto de la medida provisional o cautelar solicitada.



“Mediante Acuerdo de reencauzamiento, los magistrados de la Sala Superior determinaron que no es procedente el juicio promovido por el senador Barbosa Huerta, ya que no se cumplió con el requisito de definitividad previsto en la ley. Esto es, el promovente no agotó un medio impugnativo intrapartidario, previsto en la norma interna del PRD”, señaló el tribunal electoral.



DECISIÓN FIRME



Por su parte, el PRD enfatizó que de esta manera queda en firme la decisión del CEN para remover a Barbosa y se ratifica a la Senadora Dolores Padierna como encargada de la Coordinación del Grupo Parlamentario del Partido.



Cabe señalar que el pasado 7 de marzo, el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, con el respaldo de una mayoría calificada, determinó la remoción de Barbosa al frente de la coordinación parlamentaria.



Posteriormente, un día después, el legislador presentó ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación un juicio para la protección de los derechos político electorales del ciudadano, en contra del “Acuerdo acu-cen-000/2017, del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática, mediante el cual se remueve al coordinador de la fracción parlamentaria del PRD de la Cámara de Senadores”.



La decisión del TEPJF ya fue notificada a la dirigencia nacional perredista, a cargo de Alejandra Barrales, quien aseguró que no permitirá “bajo ninguna circunstancia” el secuestro a la autonomía del partido y su grupo parlamentario.



Enfatizó que para el partido, Dolores Padierna es la coordinadora parlamentaria, reconocida en el CEN, por los líderes y militantes del partido.



EL HECHO En febrero pasado Luis Miguel Barbosa llamó a todos los perredistas del país a apoyar a Andrés Manuel López Obrador rumbo a 2018, pues, desde su perspectiva, las corrientes internas desgastaron las posibilidades presidenciales de Miguel Ángel Mancera.

“Yo no estoy pensando en algo para mí. No, no lo estoy pensando. Yo estoy convencido que el PRD debe de apoyar a AMLO”, citó Barbosa.

VERDE APOYA DECISIÓN DE ESCUDERO; PIDE AL PERREDISTA SER CONGRUENTE El coordinador de los diputados del Partido Verde, Jesús Sesma Suárez, señaló que es totalmente apegada a derecho la decisión que tomó el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, sobre la permanencia del senador del PRD Miguel Barbosa al frente de su grupo parlamentario, pues es el resultado de un estricto análisis jurídico de la situación.



No obstante, al aclarar que no se trata de una muestra de apoyo hacia el legislador perredista, Sesma Suárez hizo un llamado al legislador poblano para que actúe con congruencia y deje el cargo de coordinador, pues no puede mantenerse al frente de su grupo parlamentario y apoyar a un posible candidato presidencial de otro partido.



“Barbosa se ha convertido en un legislador impresentable e inmoral, con una actuación alejada de la ética y con una desmedida ambición del poder por el poder”.



Asimismo, le pidió privilegiar la política, la ética y la moral por encima de lo jurídico, además le demandó dejar de desprestigiar a la política por ser la razón por la que los ciudadanos se alejan de la participación.



El líder parlamentario expresó su respaldo a Escudero, “quien ha conducido el Senado de manera impecable y satisfactoria”.





