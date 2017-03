Tricolor sub 20 golea y sella su boleto al Mundial Excélsior

La única alegría para El Salvador es que sólo dos equipos de la Concacaf le han anotado gol a México en sus último 20 partidos contra rivales de la zona, el otro fue Estados Unidos en el partido anterior.



México necesitaba anotar goles para evitar que una sorpresa entre el partido de Estados Unidos contra El Salvador los dejara fuera de la justa que se celebrará en Corea del Sur. En el minuto 10, ya tenía la ventaja gracias a un disparo de Uriel Antuna, jugador de Santos que acabó como el más destacado al anotar tres de los seis tantos del Tricolor.



El Salvador, avasallado, en el primer tiempo, quedó lejos de hacer daño en la portería de José Hernández, guardameta egresado del Atlas,. El portero rojinegro alzó las manos en señal de triunfo al termino del primer tiempo, los suyos tenían un 4-0 a favor para ese momento.



En el complemento, Fernando Castillo, del FAS de El Salvador, sorprendió con un tiro libre que se coló por el ángulo de la portería de José Hernández. La respuesta fueron dos goles más, uno de Ronaldo Cisneros, que se perfila a terminar como el goleador del Premundial Sub 20 y otro de Ariel Antuna, que garantizó la presencia de México en la Copa del Mundo sub 20.



