Triplete de Kane y Tottenham golea; Chelsea se aleja

Compartir: Liga Compartir: Los Spurs se mantienen en puestos de la UEFA: (AP) Tottenham liquidó el sábado 4-0 a West Bromwich Albion para firmar su sexta victoria consecutiva y escalar al segundo puesto en la liga Premier, donde Chelsea se alejó en la cima tras una contundente victoria sin su artillero Diego Costa.



Tras una semana polémica por los rumores de que Costa tiene una lucrativa oferta del fútbol chino, Chelsea no convocó al delantero para su visita a Leicester. De todas formas, el equipo dirigido por Antonio Conte no necesitó al máximo goleador de la Premier y arrolló 3-0 al campeón del fútbol inglés, con un doblete de Marcos Alonso y otro tanto de su compatriota español Pedro Rodríguez.



"No sé nada de eso", afirmó Conte sobre la supuesta oferta del fútbol chino. "Si hubiese problemas, prefiero resolver los problemas con el grupo, no a través de la prensa. Eso es si hubiese problemas".



Arsenal también goleó 4-0 a Swansea, con una diana del chileno Alexis Sánchez y dos autogoles, para desplazar provisionalmente a Liverpool del tercer lugar en la tabla.



Los dos equipos de Londres siguen detrás de su vecino capitalino Chelsea, que encabeza la liga con siete puntos de ventaja sobre Tottenham y ocho sobre Arsenal.



Liverpool puede recuperar el segundo puesto con un triunfo el domingo ante Manchester United.



Tottenham empató un récord para el equipo con su sexto triunfo al hilo en la Premier, y brindó otro recital de fútbol ofensivo gracias a un triplete de Kane y su efectiva sociedad de ataque con Dele Alli y Christian Eriksen.



"Estamos pasando un muy buen momento, y después del partido contra Chelsea tenemos mucha confianza", expresó Pochettino, cuyo equipo frenó el 4 de enero la racha de 13 victorias de los Blues al imponerse por 2-0.



Un autogol de Gareth McAuley completó la paliza de Tottenham en White Hart Lane, y West Brom no encajó más goles gracias a las atajadas de su portero Ben Foster.



Kane abrió la cuenta a los 12 minutos, cuando recibió un pase de Eriksen para anotar su gol 60 en 99 partidos con Tottenham, y convertirse en el jugador de los Spurs que más rápido alcanza esa cifra. El conjunto de Pochettino aumentó la diferencia a los 25 con el autogol de McAuley, quien desvió al arco un remate de Eriksen.



Tottenham desbordó a la defensa de West Brom con las asociaciones del tridente de ataque y las constantes subidas de los volantes Danny Rose y Kyle Walker, que generaron una oportunidad de gol tras otra.



"El primer tiempo fue fantástico, jugamos un fútbol maravilloso", afirmó Pochettino. "Podemos estar muy satisfechos y contentos con el desempeño".



Foster realizó una serie de atajadas para mantener el partido cerrado, pero la represa se rompió a los 77, cuando McAuley perdió un balón ante Walker, quien mandó un centro que Kane definió de volea. El delantero de la selección inglesa firmó el triplete cinco minutos después, con otra volea, esta vez después de un pase de globo de Alli.



En Leicester, Chelsea no contó con los servicios de Costa, excluido de la lista a última hora. Conte afirmó que la baja se debió a una lesión de espalda, aunque los medios británicos reportaron sobre una supuesta fricción entre el cuerpo técnico y el ariete por una oferta del fútbol chino.



El timonel insistió que Costa no fue convocado porque sintió molestias en la espalda durante un entrenamiento el martes, y no volvió a practicar con el plantel durante la semana.



"No estaba disponible hoy, esa es la verdad", afirmó.



Los dos goles de Alonso encaminaron a los Blues, que retomaron la senda ganadora tras el revés ante Tottenham en la fecha anterior.



"Habrá una lucha por el título hasta el final", vaticinó el zaguero de Chelsea, Gary Cahill. "Tenemos que seguir así, porque los otros equipos están jugando bien".



Leicester no ha podido repetir la magia de la temporada pasada y quedó en la parte baja de la tabla de posiciones, cerca de la zona de descenso.



En otros partidos, West Ham venció 3-0 a Crystal Palace con un gol del argentino Manuel Lanzini; Stoke superó 3-1 a Sunderland; Hull venció 3-1 a Bournemouth con un doblete del uruguayo Abel Hernández; Burnley ganó 1-0 a Southampton; y Watford empató 0-0 con Middlesbrough.



Manchester City cayó al quinto puesto sin jugar, pero puede recuperar posiciones el domingo en su duelo ante Everton.



