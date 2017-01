Trump alista inicio de muro Excélsior

En su cuenta personal en Twitter, ayer por la noche, Trump dijo: “Mañana se planea un gran día en seguridad nacional. Entre muchas otras cosas, ¡construiremos el muro!”.



Los funcionarios y un representante de la organización de políticas públicas insistieron en guardar el anonimato para poder confirmar los planes antes de que Trump haga el anuncio oficial. Se espera que el Presidente firme la autorización para las primeras acciones el miércoles durante una visita al Departamento de Seguridad Nacional, y otras acciones adicionales se darán a conocer en los próximos días, de acuerdo con un funcionario.



Igualmente, firmará una orden ejecutiva, equivalente a un decreto presidencial que se enfocaría en sanciones contra ciudades “santuario”, cuyas autoridades se nieguen a entregar a los indocumentados. Entre ellas se encuentran Los Ángeles. Chicago y Nueva York.



Según su argumento, la construcción de la barda es necesaria para que los Estados Unidos restablezcan el control sobre su frontera sur.



Parte de su promesa fue que México pagaría por la barda pero el gobierno mexicano ha rechazado repetidamente esa demanda.



No hay un estimado preciso del costo de la construcción pero ha sido estimado entre 14 mil y 25 mil millones de dólares, sin contar con nuevas contrataciones, mantenimiento y el equipo necesarios para la barda.



La medida será anunciada a menos de una semana de que el presidente Enrique Peña Nieto visite Washington.



