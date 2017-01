Trump contacta por primera vez a Putin Excélsior

Trump llamó a su homólogo ruso desde el Despacho Oval, flanqueado por su vicepresidente, Mike Pence; su asesor en seguridad nacional, Michael Flynn; su jefe de gabinete, Reince Priebus; su jefe de estrategia, Steve Bannon; y del vocero de la Casa Blanca, Sean Spicer.



La charla entre Trump y Putin ocurre en medio de la peor crisis diplomática entre Washington y Moscúdesde la Guerra Fría, provocada por una serie de conflictos internacionales en los que ambas potencias divergen y están confrontadas, y avivada por la supuesta intromisión rusa en las elecciones presidenciaes estadunidenses a través de una serie de ciberataques.



La principal asesora de Trump Kellyanne Conway dijo ayer al programa ‘Fox & Friends’ de Fox News que durante la conversación telefónica del sábado se discutirían las sanciones que Estados Unidos impuso a Rusia así como otros temas.



La Casa Blanca no ha emitido un informe sobre los temas que trataron ambos mandatarios.



Conway también declaró que Trump estaba abierto en caso de que el líder ruso quiera entablar una seria conversación sobre cómo derrotar a los extremistas islámicos.



Previo a la llamada Putin reunió a su Consejo de Seguridad para hablar de las relaciones entre ambas naciones, indicó el Kremlin.



