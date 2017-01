Trump convoca a funcionario por fotos sobre multitudes AP

Donald Trump llamó al director interino del Servicio de Parques Nacionales para hablar de las fotografías donde se ve la concurrencia a su ceremonia de investidura.



Trump ordenó personalmente a Michael Reynolds obtener fotografías adicionales de la gente que hubo un día antes de su juramentación en el complejo de monumentos National Mall, según la edición del jueves del The Washington Post.



El presidente consideraba que las fotografías podrían mostrar que la prensa mintió al afirmar que la concurrencia en su ceremonia de investidura fue menor al promedio en actos similares previos, de acuerdo con el periódico.



El Post detalló que Reynolds envió fotografías adicionales a la Casa Blanca como le fue solicitado.



Las fotografías tomadas ese día dejaron en claro que la multitud no llegó hasta el Monumento a Lincoln como Trump afirmó y que era equivocada su aseveración de que entre un millón y millón y medio de personas habían asistido a la ceremonia.



Un portavoz del servicio de parques confirmó el jueves la llamada telefónica pero no quiso dar detalles de la conversación. "Cuando se le preguntó sobre la llamada del magnate, la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, dijo: "El presidente Trump es alguien que actúa y hace que las cosas funcionen; esa es una de las razones por las que ganó y Hillary no". Trump también manifestó disgusto por el reenvío de un tuit en la cuenta del servicio de parques donde se veían dos fotografías panorámicas que mostraban menos personas durante su ceremonia que durante la de Barack Obama en 2009, según el Post.



El llamado del presidente ocurrió después de que el Departamento del Interior suspendió brevemente las cuentas del servicio de parques y otras bajo autoridad del departamento en reacción a las fotos retuiteadas y otro tuit según el cual páginas web sobre algunos asuntos, como el cambio climático, habían sido retiradas del sitio de la Casa Blanca.



