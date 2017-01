Trump dará su primera conferencia oficial en medio de nuevo escándalo con Rusia AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Un empleado de la Trump Tower limpia banderas mientras prepara el lugar donde Donald Trump dará su primera conferencia de prensa como presidente electo. (AP)



De acuerdo con la prensa estadunidense, Trump podría dar a conocer sus planes para impulsar el crecimiento de la mayor economía del mundo.



La conferencia del sucesor de Barack Obama ocurrirá en medio de un nuevo escándalo generado por la divulgación de un supuesto reporte de inteligencia que asegura que Rusia está en poder de información comprometedora sobre Trump.



Tanto el magnate neoyorquino como el gobierno de Moscú han refutado el informe que fue retomado ayer por varios medios estadunidenses como BuzzFeed, The Washington Post y The New York Times.



De acuerdo con la información, Rusia tendría en su poder pruebas recogidas por los servicios de inteligencia del país sobre una supuesta "perversión sexual" de Trump en una suite de un hotel de Moscú.



Según el documento, Trump habría contratado a varias prostitutas para que orinaran mientras él miraba en el colchón de la misma suite presidencial del Hotel Ritz Carlton en la que se habían hospedado el presidente Obama y la primera dama, Michelle Obama, durante una visita a Moscú.



El informe citado también recoge que las autoridades rusas ofrecieron a Trump suculentos negocios inmobiliarios relacionados especialmente con la Copa Mundial de Fútbol que se jugará en Rusia en 2018, aunque el presidente electo los habría rechazado.



"eRusia nunca ha tratado de utilizar su influencia sobre mí. ¡No tengo nada que ver con Rusia: ni negocios, ni prestamos, nada!", dijo hoy Trump en la red social Twitter.



redaccion@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ofrecerá hoy en Nueva York su primera conferencia de prensa oficial tras su victoria en las elecciones de noviembre pasado.De acuerdo con la prensa estadunidense, Trump podría dar a conocer sus planes para impulsar el crecimiento de la mayor economía del mundo.La conferencia del sucesor de Barack Obama ocurrirá en medio de un nuevo escándalo generado por la divulgación de un supuesto reporte de inteligencia que asegura que Rusia está en poder de información comprometedora sobre Trump.Tanto el magnate neoyorquino como el gobierno de Moscú han refutado el informe que fue retomado ayer por varios medios estadunidenses como BuzzFeed, The Washington Post y The New York Times.De acuerdo con la información, Rusia tendría en su poder pruebas recogidas por los servicios de inteligencia del país sobre una supuesta "perversión sexual" de Trump en una suite de un hotel de Moscú.Según el documento, Trump habría contratado a varias prostitutas para que orinaran mientras él miraba en el colchón de la misma suite presidencial del Hotel Ritz Carlton en la que se habían hospedado el presidente Obama y la primera dama, Michelle Obama, durante una visita a Moscú.El informe citado también recoge que las autoridades rusas ofrecieron a Trump suculentos negocios inmobiliarios relacionados especialmente con la Copa Mundial de Fútbol que se jugará en Rusia en 2018, aunque el presidente electo los habría rechazado."eRusia nunca ha tratado de utilizar su influencia sobre mí. ¡No tengo nada que ver con Rusia: ni negocios, ni prestamos, nada!", dijo hoy Trump en la red social Twitter. Agregar a favoritos donald trump

conferencia oficial

esándalo

rusia