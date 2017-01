Trump, “delirante”; dudan de su estabilidad emocional Excélsior

Al comentar en la cadena CNN una entrevista con Trump divulgada el miércoles, el veterano periodista estadunidense consignó que lo que se habla del mandatario en corrillos políticos y de prensa no tiene precedentes en la historia de ese país.



De acuerdo con Bernstein, algunos republicanos están tan preocupados que llegan a calificar a Trump como “delirante” y se encuentran con que el ahora mandatario “dice cosas que ellos ven como delirantes, mentiras, y están perplejos”.



“Lo que estamos viendo es un universo alternativo aquí que nunca hemos estado en este territorio, donde las declaraciones de Trump están tan fuera de sincronía con el hecho real existente”, dijo Bernstein, quien con Bob Woodward fue el investigador que puso a descubierto acciones ilegales que llevaron al escándalo Watergate y la renuncia del presidente Richard Nixon en 1974.



Bernstein señaló que la situación es tal que el vicepresidente Mike Pence, al que se ha definido como “incendiario” por su conservadurismo, es visto como la persona capaz de moderar las acciones de Trump.



“Se trata de la personalidad y las formas de Trump. Tal vez nos acostumbraremos, tal vez no. En este momento hay mucha gente que está confundida por lo que hace, y tienden a estar en su propio partido”, precisó.



