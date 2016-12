Trump elogia a Putin por no tomar represalias ante sanciones AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: Donald Trump. (Ángel Martínez)



Mediante su cuenta de Twitter, Trump aplaudió la "gran medida de postergar" posibles represalias de parte de Putin. "¡Siempre supe que era muy inteligente!", añadió el magnate. El viernes, Putin fustigó una nueva ronda de sanciones estadounidenses contra Moscú, pero dijo que el Kremlin no expulsaría a diplomáticos estadounidenses.



Trump se ha abstenido de criticar a Putin y en su lugar ha cuestionado a las agencias de inteligencia estadounidenses que vinculan a Rusia con una campaña de hackeo en las pasadas elecciones estadounidenses.



En un comunicado emitido el jueves, Trump había señalado que era "hora de que nuestro país pase a cosas más grandes y mejores".



Sin embargo, ante la nueva evidencia pública, el magnate dio indicios de que no estaba desestimando más las acusaciones contra Rusia.



"Me reuniré la semana entrante con los líderes de los servicios de espionaje a fin de que se me actualice sobre los hechos de esta situación", declaró Trump.



También el jueves, Estados Unidos impuso una serie de sanciones graves y otras medidas punitivas contra funcionarios y servicios de inteligencia rusos, en medio de acusaciones de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses al hackear sitios y cuentas de correo electrónico de políticos norteamericanos.



Como resultado del anuncio del presidente estadounidense, Barack Obama, 35 diplomáticos rusos recibieron la orden el jueves de abandonar los Estados Unidos en 72 horas y clausuró un par de inmuebles de propiedad rusa.



redaccion@imagenzac.com.mx MOSCÚ.- El presidente electo estadounidense Donald Trump elogió al mandatario ruso Vladimir Putin por no tomar represalias ante las nuevas sanciones impuestas por el gobierno de Barack Obama por su presunta injerencia en las elecciones presidenciales de Estados Unidos.Mediante su cuenta de Twitter, Trump aplaudió la "gran medida de postergar" posibles represalias de parte de Putin.El viernes, Putin fustigó una nueva ronda de sanciones estadounidenses contra Moscú, pero dijo que el Kremlin no expulsaría a diplomáticos estadounidenses.Trump se ha abstenido de criticar a Putin y en su lugar ha cuestionado a las agencias de inteligencia estadounidenses que vinculan a Rusia con una campaña de hackeo en las pasadas elecciones estadounidenses.En un comunicado emitido el jueves, Trump había señalado que era "hora de que nuestro país pase a cosas más grandes y mejores".Sin embargo, ante la nueva evidencia pública, el magnate dio indicios de que no estaba desestimando más las acusaciones contra Rusia."Me reuniré la semana entrante con los líderes de los servicios de espionaje a fin de que se me actualice sobre los hechos de esta situación", declaró Trump.También el jueves, Estados Unidos impuso una serie de sanciones graves y otras medidas punitivas contra funcionarios y servicios de inteligencia rusos, en medio de acusaciones de que Rusia interfirió en las elecciones presidenciales estadounidenses al hackear sitios y cuentas de correo electrónico de políticos norteamericanos.Como resultado del anuncio del presidente estadounidense, Barack Obama, 35 diplomáticos rusos recibieron la orden el jueves de abandonar los Estados Unidos en 72 horas y clausuró un par de inmuebles de propiedad rusa. Agregar a favoritos trump

putin

elogio

moscú