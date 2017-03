Trump elogia reporte de empleos que solía tachar de falso AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El nuevo gobierno promovió el viernes las estadísticas del Departamento del Trabajo que muestran que los empleadores estadounidenses crearon 235.000 empleos en febrero. La tasa de desempleo bajó de 4,8% a 4,7%.



"Grandes noticias para los trabajadores estadounidenses: la economía agregó 235.000 nuevos empleos, la tasa de desempleo cayó a 4,7% en el primer reporte de @POTUS Trump", tuiteó el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer. "Una buena manera de iniciar el día 50 de este gobierno", agregó tiempo después.



Esto contrasta enormemente con lo dicho durante la campaña del año pasado por la presidencia, cuando Trump repetidamente cuestionó la legitimidad del reporte.



En ese entonces, el candidato Trump denunció "cifras de desempleo falsas" que aseguró fueron inventadas para que los demócratas se vieran bien.



"No crean esos números falsos cuando escuchen sobre un 4,9 y 5% de desempleo. Los números probablemente sean 28, 29 y hasta 35", declaró en febrero del año pasado, el día de las elecciones primarias en Nueva Hampshire.



"La cifra de 5% es uno de los mayores engaños en la política moderna", afirmó.



Ante la pregunta sobre la evidente discrepancia, Spicer ofreció una sonrisa y una broma: "Hablé con el presidente sobre esto, y me dijo que lo citara claramente: 'Quizá hayan sido falsas en el pasado, pero ahora son muy reales'''.



Durante un discurso en el club Detroit Economic el año pasado, Trump destacó las cifras que mostraban que una de cada cinco familias estadounidenses no cuentan con un solo integrante en la fuerza laboral. Sin embargo, no mencionó que uno de cada cinco integrantes de esas familias son niños, jóvenes estudiantes y adultos mayores jubilados.



Si bien el reporte de desempleo ha sido criticado por otros por omitir a personas que no buscan activamente trabajo, ofrece un punto de referencia que resulta similar a los de la mayoría de otros países.



Pese a que la confianza empresarial y del consumidor han ido en aumento desde las elecciones presidenciales, los economistas subrayan que es demasiado pronto para que Trump se atribuya la generación de empleos.



"Ninguna política económica nueva ha sido promulgada aún", dijo Scott Anderson, economista en jefe de Bank of the West. En su lugar, dijo que el invierno inusualmente templado quizá impulsó las contrataciones por parte de las constructoras.



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON (AP) — El presidente Donald Trump ha acogido con beneplácito las cifras oficiales que anteriormente tachaba de "falsas", en un intento de atribuirse los más recientes reportes de generación de empleos en Estados Unidos.El nuevo gobierno promovió el viernes las estadísticas del Departamento del Trabajo que muestran que los empleadores estadounidenses crearon 235.000 empleos en febrero. La tasa de desempleo bajó de 4,8% a 4,7%."Grandes noticias para los trabajadores estadounidenses: la economía agregó 235.000 nuevos empleos, la tasa de desempleo cayó a 4,7% en el primer reporte de @POTUS Trump", tuiteó el secretario de prensa de la Casa Blanca, Sean Spicer. "Una buena manera de iniciar el día 50 de este gobierno", agregó tiempo después.Esto contrasta enormemente con lo dicho durante la campaña del año pasado por la presidencia, cuando Trump repetidamente cuestionó la legitimidad del reporte.En ese entonces, el candidato Trump denunció "cifras de desempleo falsas" que aseguró fueron inventadas para que los demócratas se vieran bien."No crean esos números falsos cuando escuchen sobre un 4,9 y 5% de desempleo. Los números probablemente sean 28, 29 y hasta 35", declaró en febrero del año pasado, el día de las elecciones primarias en Nueva Hampshire."La cifra de 5% es uno de los mayores engaños en la política moderna", afirmó.Ante la pregunta sobre la evidente discrepancia, Spicer ofreció una sonrisa y una broma: "Hablé con el presidente sobre esto, y me dijo que lo citara claramente: 'Quizá hayan sido falsas en el pasado, pero ahora son muy reales'''.Durante un discurso en el club Detroit Economic el año pasado, Trump destacó las cifras que mostraban que una de cada cinco familias estadounidenses no cuentan con un solo integrante en la fuerza laboral. Sin embargo, no mencionó que uno de cada cinco integrantes de esas familias son niños, jóvenes estudiantes y adultos mayores jubilados.Si bien el reporte de desempleo ha sido criticado por otros por omitir a personas que no buscan activamente trabajo, ofrece un punto de referencia que resulta similar a los de la mayoría de otros países.Pese a que la confianza empresarial y del consumidor han ido en aumento desde las elecciones presidenciales, los economistas subrayan que es demasiado pronto para que Trump se atribuya la generación de empleos."Ninguna política económica nueva ha sido promulgada aún", dijo Scott Anderson, economista en jefe de Bank of the West. En su lugar, dijo que el invierno inusualmente templado quizá impulsó las contrataciones por parte de las constructoras. Agregar a favoritos donald trump

empleos

estados unidos

casa blanca