Trump emite nuevas restricciones de viajes hacia EU AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir: El secretario de Justicia, Jeff Sessions, durante una declaración relacionada con visas y viajes. (AP)



Su decreto aún prohíbe la emisión de nuevas visas para personas de seis naciones de mayoría musulmana, además de cerrar de manera temporal el programa de refugiados en Estados Unidos.



El nuevo decreto elimina algunos de los aspectos más controversiales de la primera versión, con el fin de resistir las impugnaciones ante la corte que seguramente se presentarán. La primera orden de Trump, emitida tan solo una semana después de tomar posesión, fue frenada en las cortes federales.



La nueva versión omite a Irak de la lista de naciones con restricciones -a solicitud del ejército estadounidense y líderes diplomáticos- pero aún afecta a posibles visitantes e inmigrantes de Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. También deja claro que las personas que ya cuentan actualmente con visas no resultarán afectadas, y retiró la redacción que daba prioridad a las minorías religiosas, una cláusula que algunas personas interpretaron como una manera de ayudar a los cristianos a ingresar al país y excluir a los musulmanes.



Los cambios resaltan la muy distinta posición en la que se encuentra el mandatario.



Hace cinco semanas, Trump presentó su primer decreto con bombo y platillo, tomando por sorpresa a legisladores y miembros de su gobierno. Firmó el documento en una ceremonia en la Sala de Héroes del Pentágono y bajo la mirada del secretario de Defensa, James Mattis.



En esta ocasión, el mandatario se saltó su habitual ceremonia pública. En su lugar, el gobierno eligió al secretario de Seguridad Nacional John Kelly, al secretario de Estado Rex Tillerson, y al secretario de Justicia Jeff Sessions, como rostros públicos de la medida durante un breve anuncio ante la prensa.



"Creo que hoy se trató sobre su implementación", dijo el secretario de Prensa, Sean Spicer, durante una sesión informativa fuera de cámaras.



Los expertos jurídicos afirman que el nuevo decreto atiende algunas de las preocupaciones legales que recalcó la corte federal de apelaciones respecto a la medida inicial, pero que aún hay lugar para más impugnaciones legales.



"Es mucho más clara sobre cómo no aplica a grupos de inmigrantes con derechos constituciones más claramente establecidos", dijo el profesor de leyes de la Universidad de Texas, Stephen Vladeck. "Ese es un paso realmente importante".



Funcionarios de Trump afirman que el objetivo sigue siendo el mismo: mantener a posibles terroristas fuera de Estados Unidos en lo que el gobierno revisa los sistemas de investigación de antecedentes para los refugiados y solicitantes de visa procedentes de ciertas partes del mundo.



"Es deber solemne del presidente proteger al pueblo estadounidense, y con este decreto el presidente Trump ejerce su autoridad para mantener a salvo a nuestro pueblo", subrayó Tillerson.



La restricción original causó caos en los aeropuertos debido a que los funcionarios de Seguridad Nacional trataban de dilucidar la forma de implementarla. Algunos viajantes fueron detenidos antes de ser devueltos a sus naciones de origen, o se les impidió abordar aviones en el extranjero. La medida se convirtió rápidamente en tema de varias impugnaciones legales y el mes pasado un juez federal del estado de Washington la suspendió.



El presidente insistió en repetidas ocasiones en que seguiría disputando la orden original de la corte, incluso en momentos en los que sus asistentes trabajaban por idear un nuevo decreto. Al final, decidieron rescindir la orden previa, a pesar que Spicer sostiene que la primera era "100% legal y constitucional".



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON/AP.- Sin mucha fanfarria, el presidente Donald Trump firmó el lunes una versión diluida de su polémico decreto para restringir la entrada de muchos viajantes extranjeros, con la esperanza de evitar una nueva ronda de demandas e indignación, así como cumplir una promesa central de su campaña.Su decreto aún prohíbe la emisión de nuevas visas para personas de seis naciones de mayoría musulmana, además de cerrar de manera temporal el programa de refugiados en Estados Unidos.El nuevo decreto elimina algunos de los aspectos más controversiales de la primera versión, con el fin de resistir las impugnaciones ante la corte que seguramente se presentarán. La primera orden de Trump, emitida tan solo una semana después de tomar posesión, fue frenada en las cortes federales.La nueva versión omite a Irak de la lista de naciones con restricciones -a solicitud del ejército estadounidense y líderes diplomáticos- pero aún afecta a posibles visitantes e inmigrantes de Irán, Siria, Somalia, Sudán, Yemen y Libia. También deja claro que las personas que ya cuentan actualmente con visas no resultarán afectadas, y retiró la redacción que daba prioridad a las minorías religiosas, una cláusula que algunas personas interpretaron como una manera de ayudar a los cristianos a ingresar al país y excluir a los musulmanes.Los cambios resaltan la muy distinta posición en la que se encuentra el mandatario.Hace cinco semanas, Trump presentó su primer decreto con bombo y platillo, tomando por sorpresa a legisladores y miembros de su gobierno. Firmó el documento en una ceremonia en la Sala de Héroes del Pentágono y bajo la mirada del secretario de Defensa, James Mattis.En esta ocasión, el mandatario se saltó su habitual ceremonia pública. En su lugar, el gobierno eligió al secretario de Seguridad Nacional John Kelly, al secretario de Estado Rex Tillerson, y al secretario de Justicia Jeff Sessions, como rostros públicos de la medida durante un breve anuncio ante la prensa."Creo que hoy se trató sobre su implementación", dijo el secretario de Prensa, Sean Spicer, durante una sesión informativa fuera de cámaras.Los expertos jurídicos afirman que el nuevo decreto atiende algunas de las preocupaciones legales que recalcó la corte federal de apelaciones respecto a la medida inicial, pero que aún hay lugar para más impugnaciones legales."Es mucho más clara sobre cómo no aplica a grupos de inmigrantes con derechos constituciones más claramente establecidos", dijo el profesor de leyes de la Universidad de Texas, Stephen Vladeck. "Ese es un paso realmente importante".Funcionarios de Trump afirman que el objetivo sigue siendo el mismo: mantener a posibles terroristas fuera de Estados Unidos en lo que el gobierno revisa los sistemas de investigación de antecedentes para los refugiados y solicitantes de visa procedentes de ciertas partes del mundo."Es deber solemne del presidente proteger al pueblo estadounidense, y con este decreto el presidente Trump ejerce su autoridad para mantener a salvo a nuestro pueblo", subrayó Tillerson.La restricción original causó caos en los aeropuertos debido a que los funcionarios de Seguridad Nacional trataban de dilucidar la forma de implementarla. Algunos viajantes fueron detenidos antes de ser devueltos a sus naciones de origen, o se les impidió abordar aviones en el extranjero. La medida se convirtió rápidamente en tema de varias impugnaciones legales y el mes pasado un juez federal del estado de Washington la suspendió.El presidente insistió en repetidas ocasiones en que seguiría disputando la orden original de la corte, incluso en momentos en los que sus asistentes trabajaban por idear un nuevo decreto. Al final, decidieron rescindir la orden previa, a pesar que Spicer sostiene que la primera era "100% legal y constitucional". Agregar a favoritos eu

la era trump

donald trump

veto migratorio