Trump no es 'terminator': Slim

Slim Helú aconsejó impulsar el mercado interno, a través de un ambicioso programa de infraestructura, reconversión de centros urbanos, esquemas de vivienda y comunicaciones, y respaldar al presidente Enrique Peña Nieto, ante la actual coyuntura con el gobierno estadunidense.



Destacó que la unidad de los mexicanos es la fortaleza para negociar frente a Estados Unidos, sin enojos y sin entregarse; además de que México cuenta con importantes ventajas, incluso para la construcción del muro.



Durante una conferencia de prensa, el empresario mexicano se mostró optimista de que la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump y la determinación del presidente Enrique Peña Nieto de no asistir a la reunión con el mandatario norteamericano haya provocado una unidad extraordinaria y sin precedentes.



En relación con la decisión del presidente Peña de no asistir a la reunión agendada con Trump, Slim destacó que “creo que eso está muy claro, que tiene ya el apoyo del todo el país, eso fue muy importante. Que se le apoyó cuando tomó la decisión de no ir a una reunión en donde hubiera sido un error ir para salir maltratado y que tiene que ser firme y serio y que los intereses de México no se pueden poner en riesgo y los va a proteger, no tengo duda”.



Carlos Slim consideró que Donald Trump es un negociator, no terminator y un hombre inteligente, pero que es necesario hacerle entender que no hay mejor socio que México y que en su plan de impulsar a Estados Unidos va a necesitar de los trabajadores mexicanos.



Señaló que de cumplirse la meta del mandatario estadunidense de que Estados Unidos crezca al 4% y cumplirse las inversiones de 100 mil millones de dólares al año en infraestructura, se requerirá de mucha mano de obra, incluso para construir el muro.



Por lo anterior “no tengo duda que México es el mejor socio de Estados Unidos y el más complementario. Entonces siento que todas las circunstancias, que todo, nos es favorable y de todas maneras, independientemente de estas negociaciones, es muy importante poner el énfasis en la economía interna, en la inversión nacional”, destacó.



Comentó que la era Trump implica un cambio de paradigma, pero que entre sus estrategias pretende un regreso a la manufactura, hacia una cerrazón de mercado y la imposición de aranceles a los productos extranjeros, cuyo costo no será para los mexicanos, sino para 325 millones de estadunidenses.



Por lo anterior, propuso que Trump debe voltear hacia la producción de valor agregado, con alto componente tecnológico, ya que no se podrá llevar todas las fábricas para ganar unos cuantos empleos. Dijo que Trump debe reconvertir sus viejas fábricas y aunque no quiera debe robotizarlas.



Destacó que la fuerza laboral mexicana es, por mucho, superior a la de Estados Unidos y que hay que mejorar su capacitación, a la vez de fortalecer el mercado interno, con mejores salarios, ya que nuestra mano de obra ya es más barata que la de China.



Dijo que hacia el interior del país se requiere de una política que impulse el desarrollo nacional integralmente, con una estrategia fiscal y monetaria que impulse la inversión y empleo.



Destacó que una vez que México tiene un superávit sustancial con Estados Unidos, aunque un déficit con otros países, se puede aplicar un programa moderno de sustitución de importaciones, que no implique un proteccionismo irracional y encarecimiento al consumidor.



Asimismo, se refirió a la necesidad de un programa ambicioso de infraestructura, de vivienda, de reconversión urbana; así como un plan de estabilización monetaria que mantenga relativamente ordenado el tipo de cambio, evitando volatilidad excesiva y que no tenga presiones inflacionarias, pero que al mismo tiempo estimule la balanza comercial.



En cuanto al sector externo, comentó que el problema particular de Estados Unidos es con China y que en materia de la balanza comercial hay que hacerles ver la importancia de que produzcan más en México, porque hay muchas ventajas y que la mejor barda son los empleos, las inversiones y las oportunidades económicas.



Carlos Slim dijo que los estadunidenses deben buscar el quehacer tecnológico y que va a requerir de muchísimo trabajo de mexicanos. “Creo que el trabajador temporal es otra buena alternativa, buena para Estados Unido y muy buena para nosotros porque el mexicano puede regresar, ya se capitalizó”.



Por lo anterior dijo que las alternativas para el trabajador es la legalización de los que ya hay, de nuevos y de temporales, sobre todo para servicios nuevos. Señaló que se deben generar empleos y que el principal generador es la pequeña y mediana empresa, por lo que se le debe desregular y apoyar financieramente.



