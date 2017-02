Trump no habló con jefe de OIEA sobre Irán AP

Yukiya Amano, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo a The Associated Press que su organización estaba "en contacto constante" con Estados Unidos pero que el nuevo ejecutivo todavía no le ha trasladado sus preocupaciones.



"Espero tener contacto directo con el nuevo gobierno muy pronto", dijo Amano.



Durante la campaña presidencial, Trump dijo que quería renegociar el pacto con Irán, sin ofrecer más detalles. El acuerdo limita la capacidad de Irán para enriquecer uranio a cambio del levantamiento de las sanciones económicas que pesan sobre Teherán.



Amano estaba en Dubai para participar en el World Government Summit.



