Trump prepara acto de campaña en Florida AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Este politiqueo inusualmente temprano sigue un patrón: Trump presentó los documentos para reelección el 20 de enero, el día de su juramentación. En comparación, Barack Obama lo hizo hasta abril del 2011, poco más de un año antes de la elección.



Los actos masivos fueron una característica de la campaña de Trump. Continuó haciéndolos, aunque con muchedumbres menores, en la parte inicial de su transición. Lo llamaba su "gira de gracias".



El acto en Florida será su primero como presidente.



"Me dicen que no se pueden conseguir boletos", dijo Trump el jueves en una reunión con legisladores. "Está bien. Es mejor que tener demasiados".



Los actos tienen el propósito práctico de permitir que su campaña continúe aumentando su lista de partidarios. Para asistir, la gente tiene que inscribirse por internet, dar su dirección de correo electrónico y otra información personal que la campaña puede usar para mantener contacto y recaudar fondos.



El acto del sábado fue planeado para un hangar en Melbourne, Florida, y sucederá mientras el presidente anda de visita en la que llama su "Casa Blanca invernal", en su propiedad en Mar-a-lago, en Palm Beach.



Trump dijo además que va a jugar golf este fin de semana con el jugador profesional sudafricano Ernie Els. Será el tercer fin de semana consecutivo de Trump en Mar-a-lago.



El vocero de la Casa Blanca Sean Spicer dijo que el acto será "organizado por la campaña". Sigue a un viaje oficial el viernes a Carolina del Sur, donde Trump visitará las instalaciones de Boeing.



Spicer y otros en la Casa Blanca no han respondido a reiteradas preguntas sobre por qué la campaña organiza ese acto ni quién pagará por el evento y el transporte hacia y desde el mismo. Los presidentes regularmente realizan actos a estilo de campaña para fomentar respaldo a sus políticas. Esos eventos son considerados parte de sus tareas oficiales y son organizados por la Casa Blanca.



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump va a realizar un acto de campaña el sábado en el estratégico estado de Florida: 1.354 días antes de las elecciones del 2020.Este politiqueo inusualmente temprano sigue un patrón: Trump presentó los documentos para reelección el 20 de enero, el día de su juramentación. En comparación, Barack Obama lo hizo hasta abril del 2011, poco más de un año antes de la elección.Los actos masivos fueron una característica de la campaña de Trump. Continuó haciéndolos, aunque con muchedumbres menores, en la parte inicial de su transición. Lo llamaba su "gira de gracias".El acto en Florida será su primero como presidente."Me dicen que no se pueden conseguir boletos", dijo Trump el jueves en una reunión con legisladores. "Está bien. Es mejor que tener demasiados".Los actos tienen el propósito práctico de permitir que su campaña continúe aumentando su lista de partidarios. Para asistir, la gente tiene que inscribirse por internet, dar su dirección de correo electrónico y otra información personal que la campaña puede usar para mantener contacto y recaudar fondos.El acto del sábado fue planeado para un hangar en Melbourne, Florida, y sucederá mientras el presidente anda de visita en la que llama su "Casa Blanca invernal", en su propiedad en Mar-a-lago, en Palm Beach.Trump dijo además que va a jugar golf este fin de semana con el jugador profesional sudafricano Ernie Els. Será el tercer fin de semana consecutivo de Trump en Mar-a-lago.El vocero de la Casa Blanca Sean Spicer dijo que el acto será "organizado por la campaña". Sigue a un viaje oficial el viernes a Carolina del Sur, donde Trump visitará las instalaciones de Boeing.Spicer y otros en la Casa Blanca no han respondido a reiteradas preguntas sobre por qué la campaña organiza ese acto ni quién pagará por el evento y el transporte hacia y desde el mismo. Los presidentes regularmente realizan actos a estilo de campaña para fomentar respaldo a sus políticas. Esos eventos son considerados parte de sus tareas oficiales y son organizados por la Casa Blanca. Agregar a favoritos donald trump

estados unidos

florida

campaña