Trump presentará plan presupuestario en marzo AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El plazo para presentar el plan es el 14 de marzo, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas. Se espera que el anteproyecto de Trump incluya menos detalles de lo acostumbrado dado que se trata de un nuevo gobierno y que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, fue confirmado apenas la semana pasada.



La entrega del presupuesto incluiría las recomendaciones de Trump para reformar el código impositivo y recortar presupuestos de agencias. Pero probablemente desatará intensos debates ya que seguramente mostrará enormes déficits heredados del gobierno de Barack Obama.



La oficina de presupuestos de la Casa Blanca no contestó mensajes que se le dejó en busca de comentarios.



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON (AP) — La Casa Blanca presentará el plan presupuestario del presidente Donald Trump al Congreso a mediados de marzo, dijeron legisladores republicanos.El plazo para presentar el plan es el 14 de marzo, dijeron las fuentes que pidieron no ser identificadas. Se espera que el anteproyecto de Trump incluya menos detalles de lo acostumbrado dado que se trata de un nuevo gobierno y que el director de la Oficina de Administración y Presupuesto, Mick Mulvaney, fue confirmado apenas la semana pasada.La entrega del presupuesto incluiría las recomendaciones de Trump para reformar el código impositivo y recortar presupuestos de agencias. Pero probablemente desatará intensos debates ya que seguramente mostrará enormes déficits heredados del gobierno de Barack Obama.La oficina de presupuestos de la Casa Blanca no contestó mensajes que se le dejó en busca de comentarios. Agregar a favoritos donald trump

presupuesto

plan

estados unidos