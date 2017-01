Trump presta juramento como 45to presidente de EU AP

Trump puso en marcha la jornada de su investidura con un Tuit: "¡Todo empieza hoy!" También dijo: "Los veré a las 11:00 A.M. para la juramentación. EL MOVIMIENTO CONTINUA - ¡LA OBRA COMIENZA!"



Partidarios jubilosos acudieron a la capital para las festividades, muchos de ellos con gorras rojas engalanadas con su lema de campaña "Make America Great Again" (devolvamos la grandeza a Estados Unidos). Pero en una señal de las profundas divisiones generadas por Trump durante su agresiva campaña, decenas de legisladores demócratas anunciaron un boicot a la juramentación frente al Capitolio.



Aunque llegó al poder violando los convencionalismos, Trump se sumergió en la pompa tradicional que rodea la entrega pacífica del poder.



El presidente entrante asistirá a un oficio religioso por la mañana, y luego se reunirá con el presidente saliente Barack Obama y la primera dama Michelle Obama para un té en la Casa Blanca. Los Trump y los Obama realizarán juntos en la limusina presidencial el breve trayecto al capitolio para la juramentación.







