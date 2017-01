Trump promete donar ganancias: ¿relaciones públicas? AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Trump afirma que tomó esa medida para evitar la impresión de que otros gobiernos pueden tratar de congraciarse con él usando sus hoteles, incluido uno que acaba de abrir a escasa distancia a pie de la Casa Blanca.



"De este modo, el pueblo estadounidense será el que se beneficia", dijo Sheri Dillon, abogada de la Trump Organization, que maneja los negocios del magnate, al explicar cómo manejará Trump su emporio económico mientras es presidente. Las ganancias en cuestión podrían ser canalizadas a la Secretaría del Tesoro.



Numeroso expertos, no obstante, se preguntan cómo funcionará este arreglo y varios coinciden en que es tan solo un gesto de relaciones públicas imposible de verificar.



Un tema clave es el lenguaje.



El compromiso abarca solo a los hoteles, lo que implica que los campos de golf y otras propiedades están exentas. Alude además a "gobiernos de otros países", una descripción vaga que permitiría a un gobierno usar terceras partes para hacer negocios con Trump. (No abarca a intereses dentro de Estados Unidos, incluidas empresas que deben ser reguladas por el gobierno ni cabilderos).



Por otro lado, habla de "ganancias". Steven Carvell, profesor de la School of Hotel Administration de la Cornell University, dice que es muy difícil calcular las "ganancias" que deja el alquiler de una habitación o un salón. Generalmente son evaluaciones que se hacen mensual o trimestralmente y que abarcan toda una categoría --habitaciones o comidas y bebidas--, pero no una habitación suelta.



"Es una tarea enrome llevar esa cuenta", sostuvo Carvell. "Incluso si una empresa hace todo lo posible, resultará difícil hacer el cálculo".



A través de una portavoz de su firma, Morgan, Lewis & Bockius, Dillon declinó responder preguntas sobre las donaciones. Representantes de la Trump Organización no respondieron mensajes pidiendo comentarios y un miembro del equipo de transición de Trump respondió algunas preguntas pero pidió permanecer anónimo al hablar de la política de la empresa.



El colaborador de Trump dijo que las ganancias que generan otros gobiernos "ya son tomadas en cuenta en cosas como análisis competitivos".



Los presidentes de Estados Unidos no están sujetos a las leyes que regulan los conflictos de interés que deben acatar los miembros del gabinete, pero hasta ahora las han respetado. Trump, no obstante, se negó a ceder sus intereses financieros y simplemente dejó el control de sus empresas en manos de sus dos hijos y de un ejecutivo de confianza.



Hay quienes afirman que los negocios internacionales de Trump violan una ley que impide a los presidentes aceptar regalos o pagos de otros gobiernos sin la autorización del Congreso.



Los abogados de Trump aducen que operaciones como el alquiler de un espacio en un hotel a un precio justo no viola esa cláusula de la constitución.



"Nadie hubiera pensado cuando escribieron la Constitución que pagar por tu estadía en un hotel era una violación", afirmó Dillon.



Con Trump ya como presidente electo, las embajadas de Baréin y de Kuwait programaron fiestas en el hotel de Trump en Washington. El equipo de transición no aclaró todavía si la norma sobre las donaciones abarcará también a familias reales y a empresas estatales.



Trump y sus representantes no dijeron cómo se hará para saber si cumplen lo que prometieron.



Igual que otros asuntos que Trump resolvió por su cuenta, hay que creer en su palabra.



Trump no ha cumplido en el pasado con promesas sobre donaciones y, por ejemplo, no aportó los seis millones de dólares que prometió a organizaciones de veteranos de guerra. Lo hizo solo cuando periodistas le preguntaron qué había pasado con ese dinero.



Andy Grewal, professor de derecho de la Universidad de Iowa que opina que los hoteles de Trump no violan ninguna ley, dijo que el magnate debería ser transparente y que lo ideal sería que contratase una firma contable que calcule las ganancias de las transacciones a ser donadas y que las informe al público.



"Si prometes donar las ganancias, debes demostrarlo con documentos, lo requiera la ley o no", opinó.



redaccion@imagenzac.com.mx WASHINGTON (AP) — En un golpe de relaciones públicas, la empresa de Donald Trump dice que donará todas las ganancias derivadas del uso de sus hoteles por parte de otros gobiernos. En la práctica, sin embargo, difícilmente se llegue a saber si algún dinero cambia de manos.Trump afirma que tomó esa medida para evitar la impresión de que otros gobiernos pueden tratar de congraciarse con él usando sus hoteles, incluido uno que acaba de abrir a escasa distancia a pie de la Casa Blanca."De este modo, el pueblo estadounidense será el que se beneficia", dijo Sheri Dillon, abogada de la Trump Organization, que maneja los negocios del magnate, al explicar cómo manejará Trump su emporio económico mientras es presidente. Las ganancias en cuestión podrían ser canalizadas a la Secretaría del Tesoro.Numeroso expertos, no obstante, se preguntan cómo funcionará este arreglo y varios coinciden en que es tan solo un gesto de relaciones públicas imposible de verificar.Un tema clave es el lenguaje.El compromiso abarca solo a los hoteles, lo que implica que los campos de golf y otras propiedades están exentas. Alude además a "gobiernos de otros países", una descripción vaga que permitiría a un gobierno usar terceras partes para hacer negocios con Trump. (No abarca a intereses dentro de Estados Unidos, incluidas empresas que deben ser reguladas por el gobierno ni cabilderos).Por otro lado, habla de "ganancias". Steven Carvell, profesor de la School of Hotel Administration de la Cornell University, dice que es muy difícil calcular las "ganancias" que deja el alquiler de una habitación o un salón. Generalmente son evaluaciones que se hacen mensual o trimestralmente y que abarcan toda una categoría --habitaciones o comidas y bebidas--, pero no una habitación suelta."Es una tarea enrome llevar esa cuenta", sostuvo Carvell. "Incluso si una empresa hace todo lo posible, resultará difícil hacer el cálculo".A través de una portavoz de su firma, Morgan, Lewis & Bockius, Dillon declinó responder preguntas sobre las donaciones. Representantes de la Trump Organización no respondieron mensajes pidiendo comentarios y un miembro del equipo de transición de Trump respondió algunas preguntas pero pidió permanecer anónimo al hablar de la política de la empresa.El colaborador de Trump dijo que las ganancias que generan otros gobiernos "ya son tomadas en cuenta en cosas como análisis competitivos".Los presidentes de Estados Unidos no están sujetos a las leyes que regulan los conflictos de interés que deben acatar los miembros del gabinete, pero hasta ahora las han respetado. Trump, no obstante, se negó a ceder sus intereses financieros y simplemente dejó el control de sus empresas en manos de sus dos hijos y de un ejecutivo de confianza.Hay quienes afirman que los negocios internacionales de Trump violan una ley que impide a los presidentes aceptar regalos o pagos de otros gobiernos sin la autorización del Congreso.Los abogados de Trump aducen que operaciones como el alquiler de un espacio en un hotel a un precio justo no viola esa cláusula de la constitución."Nadie hubiera pensado cuando escribieron la Constitución que pagar por tu estadía en un hotel era una violación", afirmó Dillon.Con Trump ya como presidente electo, las embajadas de Baréin y de Kuwait programaron fiestas en el hotel de Trump en Washington. El equipo de transición no aclaró todavía si la norma sobre las donaciones abarcará también a familias reales y a empresas estatales.Trump y sus representantes no dijeron cómo se hará para saber si cumplen lo que prometieron.Igual que otros asuntos que Trump resolvió por su cuenta, hay que creer en su palabra.Trump no ha cumplido en el pasado con promesas sobre donaciones y, por ejemplo, no aportó los seis millones de dólares que prometió a organizaciones de veteranos de guerra. Lo hizo solo cuando periodistas le preguntaron qué había pasado con ese dinero.Andy Grewal, professor de derecho de la Universidad de Iowa que opina que los hoteles de Trump no violan ninguna ley, dijo que el magnate debería ser transparente y que lo ideal sería que contratase una firma contable que calcule las ganancias de las transacciones a ser donadas y que las informe al público."Si prometes donar las ganancias, debes demostrarlo con documentos, lo requiera la ley o no", opinó. Agregar a favoritos donald trump

estados unidos

gobierno

casa blanca