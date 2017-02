Trump propone aumentar gastos de defensa AP

El anteproyecto de Trump, que será presentado con mayor detalle en marzo, cumpliría a cabalidad la promesa de campaña del presidente republicano de incrementar el gasto del Pentágono afectando al mismo tiempo presupuestos de otras agencias federales. Las cifras principales emergieron el lunes, un día antes del primer mensaje de Trump ante una sesión conjunta del Congreso, una oportunidad para enfatizar nuevamente los asuntos económicos que fueron la parte central de su campaña hacia la Casa Blanca.



Los programas nacionales y de ayuda al exterior absorberían en su conjunto un recorte de 10%, o 54.000 millones de dólares, de los niveles actualmente proyectados, recortes que igualarían el aumento en gasto militar. Los recortes serían sentidos más profundamente en programas y agencias que han sido un objetivo de Trump y de sus colegas republicanos, como la Agencia de Protección Ambiental, así como los de ayuda al exterior. Los programas de veteranos de guerra quedarían exentos, al igual que la protección fronteriza, funciones judiciales adicionales y algunas otras áreas.



"Vamos a comenzar a gastar en grande en infraestructura. No es que tengamos una opción: nuestras carreteras, nuestros puentes son inseguros, nuestros túneles", dijo el lunes el mandatario a un grupo de gobernadores reunidos en la Casa Blanca. "Vamos a hacer más con menos y a hacer que el gobierno sea delgado y responsable con el pueblo", agregó.



Sin embargo, es seguro que la versión final del presupuesto de Trump dejará intactos grandes déficits, o incluso los incrementará si prosigue con su promesa de campaña de una enorme reducción de impuestos.



Su plan enfrenta una fuerte oposición de los demócratas, quienes poseen el poder de bloquearlo. La reacción inmediata de los republicanos fue mixta: prominentes promotores militaristas como el senador John McCain dijeron que haría muy poco para ayudar al Pentágono, y conservadores en materia fiscal y defensores de agencias nacionales expresaron cautela.



La Casa Blanca señaló que los recortes a programas de ayuda al exterior serían particularmente grandes.



Al preguntarle sobre esos planes, el senador republicano Mitch McConnell dijo únicamente, "veremos cómo resulta".



Una confrontación en el Congreso es inevitable más adelante durante el año, y existe una posibilidad real de un cierre temporal de actividades no esenciales de gobierno.



Mick Mulvaney, director de Presupuesto de la Casa Blanca, dijo que el ajuste al presupuesto del Pentágono incrementaría el presupuesto total de defensa a una cifra récord de 603.000 millones de dólares, y eso es antes de incluir decenas de miles de millones de dólares para operaciones militares en el extranjero.



