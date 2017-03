Trump propone ejecutivo de Boeing a número 2 del Pentágono AP

El mandatario ha tenido dificultades para llenar los principales cargos del Departamento de Defensa. Mattis es el único que ha sido ratificado para el Pentágono.



Hasta el jueves, el gobierno sólo había anunciado otros cuatro nombramientos, de los cuales dos declinaron. Trump escogió a Patrick M. Shanahan, ejecutivo de mucho tiempo de la Boeing, como subsecretario de Defensa.



La manifestación más reciente de los problemas que Mattis afronta se presentó esta semana, cuando desistió de su intento por conseguir el visto bueno de la Casa Blanca para la persona que él había escogido como su directora de política, Anne W. Patterson, una diplomática de carrera que afrontó la oposición de algunos senadores republicanos.



La lista de nombramientos que la Casa Blanca anunció el jueves no incluyó al nuevo director de política, pero sí a un subdirector de política.



Un portavoz del Pentágono, el capitán de la Marina Jeff Davis, dijo que Mattis recomendó a la Casa Blanca todos los seis prospectos. Cada nombramiento debe ser ratificado por el Senado.



Como subsecretario de Defensa, Shanahan sucederá a Robert Work, un exinfante de Marina que ocupaba el cargo y es un remanente del gobierno del anterior mandatario, Barack Obama.



Work es el único funcionario de alto rango en el Pentágono del anterior gobierno en su cargo, aunque otros continúan desempeñándose ante la ausencia de los nombramientos en el gobierno de Trump.



Shanahan ascendió entre las filas de directivos de Boeing en una carrera que comenzó en 1986.



En marzo de 2016, la publicación Puget Sound Business Journal describió a Shanahan como un "solucionador de problemas" en Boeing, en un artículo sobre el ascenso del directivo a su cargo actual en la compañía.



Shanahan supervisa las estrategias de abastecimiento global de la compañía y la utilización de las tecnologías avanzadas de manufactura. Fue pieza importante para conseguir que el avión 787 Dreamliner avanzara según sus objetivos después de los problemas de producción que se presentaron en los primeros años del programa, de acuerdo con el artículo.



Boeing dice en su página web que Shanahan es miembro del consejo directivo de la compañía, y rinde cuentas directamente al presidente ejecutivo y presidente de la empresa, Dennis Mullenburg.



