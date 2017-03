Trump se inyecta de energía reuniéndose con simpatizantes AP

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



El ejercicio le ha caído bien a un presidente cuyos primeros meses en el cargo han estado dominados por controversias autoinfligidas y obstáculos a sus decretos, cortesía de un Congreso dividido y de los tribunales federales.



"Hemos hecho mucho más, creo que tal vez más de lo que alguien haya hecho en esta oficina en 50 días, de lo que puedo decirles", dijo Trump en medio de los aplausos de miles de seguidores durante un encuentro con simpatizantes en Nashville, Tennessee, que parecía más un mitin de campaña.



Según el discurso de Trump en el acto, las cosas en Washington van muy bien. Dijo que ha estado frenando la inmigración ilegal, que los planes para erigir un muro a lo largo de toda la frontera con México van "muy por encima de lo previsto" y que está a punto de aprobar un nuevo plan de atención médica pública que "hará mucho por ustedes".



Se quejó de un juez federal por haber bloqueado una vez más lo que él llamó una versión "diluida" de su restricción migratoria, apenas una hora antes de que subiera al estrado, pero aseguró a sus partidarios que llevaría el caso a la Corte Suprema y que ganaría. La multitud rugió de entusiasmo.



Esa noche, en el viaje de regreso a Washington, Trump salió sin previo aviso de su oficina en el avión presidencial Air Force One y visitó la sección de prensa, donde compartió su emoción.



"Qué buen evento ¿eh?", dijo, sin nadie de su equipo que lo acompañara. "Fue una gran multitud, una multitud fantástica. Una gran multitud. Buenas personas, buen estado de ánimo".



Agregó que planea continuar asistiendo a este tipo de eventos cada dos semanas.



Durante toda la campaña, Trump recurrió a este tipo de actos para hablar directamente ante sus partidarios. A menudo las cadenas de televisión transmitieron los encuentros en vivo, dando a Trump lo que eran esencialmente infomerciales de 50 minutos y libres de costo que podían ser vistos por millones.



Los eventos también le inyectaban energía a Trump, quien goza de hablar ante multitudes que lo adoran.



El miércoles por la noche, Trump lucía como transportado de vuelta a la campaña, cuando eran momentos de hacer promesas y tener menos responsabilidades. El evento tuvo todos los adornos de sus viejos actos de campaña: la banda sonora ecléctica y la gente coreando el lema de "Lock her up" (enciérrenla) dirigido a la ex rival presidencial demócrata Hillary Clinton.



"No hay ningún otro lugar en el que preferiría estar sino con ustedes aquí esta noche, con los ciudadanos trabajadores de nuestro país", dijo a la multitud.



redaccion@imagenzac.com.mx NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Donald Trump, en un intento por tranquilizar a sus simpatizantes tras unos accidentados primeros días en la Casa Blanca, está realizando una serie de actos públicos para tratar de recuperar el entusiasmo de su campaña.El ejercicio le ha caído bien a un presidente cuyos primeros meses en el cargo han estado dominados por controversias autoinfligidas y obstáculos a sus decretos, cortesía de un Congreso dividido y de los tribunales federales."Hemos hecho mucho más, creo que tal vez más de lo que alguien haya hecho en esta oficina en 50 días, de lo que puedo decirles", dijo Trump en medio de los aplausos de miles de seguidores durante un encuentro con simpatizantes en Nashville, Tennessee, que parecía más un mitin de campaña.Según el discurso de Trump en el acto, las cosas en Washington van muy bien. Dijo que ha estado frenando la inmigración ilegal, que los planes para erigir un muro a lo largo de toda la frontera con México van "muy por encima de lo previsto" y que está a punto de aprobar un nuevo plan de atención médica pública que "hará mucho por ustedes".Se quejó de un juez federal por haber bloqueado una vez más lo que él llamó una versión "diluida" de su restricción migratoria, apenas una hora antes de que subiera al estrado, pero aseguró a sus partidarios que llevaría el caso a la Corte Suprema y que ganaría. La multitud rugió de entusiasmo.Esa noche, en el viaje de regreso a Washington, Trump salió sin previo aviso de su oficina en el avión presidencial Air Force One y visitó la sección de prensa, donde compartió su emoción."Qué buen evento ¿eh?", dijo, sin nadie de su equipo que lo acompañara. "Fue una gran multitud, una multitud fantástica. Una gran multitud. Buenas personas, buen estado de ánimo".Agregó que planea continuar asistiendo a este tipo de eventos cada dos semanas.Durante toda la campaña, Trump recurrió a este tipo de actos para hablar directamente ante sus partidarios. A menudo las cadenas de televisión transmitieron los encuentros en vivo, dando a Trump lo que eran esencialmente infomerciales de 50 minutos y libres de costo que podían ser vistos por millones.Los eventos también le inyectaban energía a Trump, quien goza de hablar ante multitudes que lo adoran.El miércoles por la noche, Trump lucía como transportado de vuelta a la campaña, cuando eran momentos de hacer promesas y tener menos responsabilidades. El evento tuvo todos los adornos de sus viejos actos de campaña: la banda sonora ecléctica y la gente coreando el lema de "Lock her up" (enciérrenla) dirigido a la ex rival presidencial demócrata Hillary Clinton."No hay ningún otro lugar en el que preferiría estar sino con ustedes aquí esta noche, con los ciudadanos trabajadores de nuestro país", dijo a la multitud. Agregar a favoritos donald trump

estados unidos

simpatizantes

reunión