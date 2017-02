Trump se reúne con consejo económico sin directivo de Uber AP

El director general de Tesla Inc., Elon Musk, dijo en un comunicado antes de la reunión que él y otros "manifestaremos nuestras objeciones a la reciente orden ejecutiva sobre inmigración y ofreceremos sugerencias para cambiar la política".



La divisiva medida causó que el director ejecutivo de Uber, Travis Kalanick, renunciara al consejo el martes por la noche, de acuerdo con un memo interno obtenido por The Associated Press.



Kalanick escribió a sus empleados que el jueves había hablado con Trump y "le hice saber que yo no podría participar en su consejo económico. Sumarme al grupo no significaba darle mi aprobación al presidente ni a su agenda, pero por desgracia fue malinterpretado exactamente así".



El director general de Disney, Bob Iger, tampoco acudió a la junta; en vez de eso se presentó a una reunión de la junta directiva de la compañía en California, informó un vocero de Disney.



El consejo, dirigido por Stephen Schwarzman, presidente y director general del grupo de capital de inversión Blackstone, incluye a los líderes de Wal-Mart, JP Morgan, Cleveland Clinic y Pepsi, entre otros.



El vicepresidente Mike Pence y varios asesores de alto rango de la Casa Blanca acompañaron a Trump para darle la bienvenida al panel.



Schwarzman dijo al inicio del foro que el propósito es "asesorar al gobierno en las áreas en las que podríamos hacer las cosas mucho mejor en nuestro país, para todos los estadounidenses".



"Vamos a abordar el asunto de la inmigración, vamos a abordar la desregulación, vamos a abordar impuestos y comercio, las (condiciones de las) mujeres en los lugares de trabajo, infraestructura", explicó Schwarzman.



El clamor público respecto a Trump —específicamente sobre su orden ejecutiva que suspende el programa de refugiados del país y frena otros aspectos migratorios— ha llevado a algunos líderes empresariales a una situación incómoda.



Uber, la compañía de servicio de traslados popular en zonas urbanas predominantemente demócratas, ha sido objeto de críticas toda la semana por medio de campañas de boicot que iniciaron cuando la gente consideró que trataba de romper una huelga de taxistas en el aeropuerto JFK de Nueva York detonada en respuesta a la orden ejecutiva de Trump.



Kalanick posteriormente condenó la orden ejecutiva y ha contribuido a grupos de asistencia, pero los llamados a boicot han continuado. Una mujer que exhorta a boicotear todas las compañías vinculadas a Trump señaló que sólo la renuncia de todos los integrantes del foro de líderes empresariales de Trump la dejaría satisfecha.



"Este no es un momento de 'sentarse a la mesa'. Es momento de voltear la mesa", declaró Shannon Coulter, una de los organizadores de la campaña anti-Trump en redes sociales denominada "Grab Your Wallet".



