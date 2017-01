​Trump y la diplomacia mexicana Miguel G. Ochoa Santos

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

El desafío al que México se enfrenta hoy es descomunal. Por su complejidad trasciende las capacidades del actual gabinete gubernamental. Acaso por ello, llama la atención que ni el presidente Enrique Peña Nieto, ni el canciller Luis Videgaray, hayan convocado a los extraordinarios diplomáticos que el país ha cultivado durante décadas, para incluirlos en una estrategia que pueda enfrentar lúcidamente el conflicto que tenemos encima.



Es evidente que la cabeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores carece de los conocimientos y destrezas que la carrera diplomática provee, sobre todo en un momento y un escenario tan complicados como peligrosos. Ciertamente es un experto en economía, pero desconoce los modos de afrontar integralmente las tensiones entre países.



En su declaración a los medios, después de la ríspida reunión sostenida con el equipo de Trump, demostró su escaso saber en este ámbito. Me refiero al lamentable uso de la metáfora vecinal para explicar y justificar la construcción del dichoso muro fronterizo. Dio por sentado que los Estados Unidos están en su derecho de levantar bardas, así como lo hacen los ciudadanos particulares con sus viviendas para separar y asegurar sus propiedades.



Por supuesto que lo tienen, pero las vallas ya han sido construidas por gobiernos anteriores y no tiene sentido construir un fastuoso e insultante muro, en un momento en el que objetivamente la inmigración mexicana ha venido disminuyendo, al tiempo que la integración, colaboración y fraternidad entre ambas naciones se ha intensificado en ámbitos cruciales.



Es este sentido, México ha sido un aliado leal y coherente, incluso ha padecido conflictos violentos por el aumento exponencial del consumo estadounidense de drogas y el creciente tráfico de armas proveniente desde territorios vecinales. Por tal motivo, creo que el canciller mexicano debió preguntar al equipo de Trump: ¿en qué momento México pasó de ser amigo a enemigo de los Estados Unidos?



Hoy debe ser empleada la notable sabiduría acumulada en la esfera de la diplomacia mexicana.







consolovin@hotmail.com El desafío al que México se enfrenta hoy es descomunal. Por su complejidad trasciende las capacidades del actual gabinete gubernamental. Acaso por ello, llama la atención que ni el presidente Enrique Peña Nieto, ni el canciller Luis Videgaray, hayan convocado a los extraordinarios diplomáticos que el país ha cultivado durante décadas, para incluirlos en una estrategia que pueda enfrentar lúcidamente el conflicto que tenemos encima.Es evidente que la cabeza de la Secretaría de Relaciones Exteriores carece de los conocimientos y destrezas que la carrera diplomática provee, sobre todo en un momento y un escenario tan complicados como peligrosos. Ciertamente es un experto en economía, pero desconoce los modos de afrontar integralmente las tensiones entre países.En su declaración a los medios, después de la ríspida reunión sostenida con el equipo de Trump, demostró su escaso saber en este ámbito. Me refiero al lamentable uso de la metáfora vecinal para explicar y justificar la construcción del dichoso muro fronterizo. Dio por sentado que los Estados Unidos están en su derecho de levantar bardas, así como lo hacen los ciudadanos particulares con sus viviendas para separar y asegurar sus propiedades.Por supuesto que lo tienen, pero las vallas ya han sido construidas por gobiernos anteriores y no tiene sentido construir un fastuoso e insultante muro, en un momento en el que objetivamente la inmigración mexicana ha venido disminuyendo, al tiempo que la integración, colaboración y fraternidad entre ambas naciones se ha intensificado en ámbitos cruciales.Es este sentido, México ha sido un aliado leal y coherente, incluso ha padecido conflictos violentos por el aumento exponencial del consumo estadounidense de drogas y el creciente tráfico de armas proveniente desde territorios vecinales. Por tal motivo, creo que el canciller mexicano debió preguntar al equipo de Trump: ¿en qué momento México pasó de ser amigo a enemigo de los Estados Unidos?Hoy debe ser empleada la notable sabiduría acumulada en la esfera de la diplomacia mexicana. Agregar a favoritos méxico

trump

luis videgaray

estrategias

peÑa

equipo