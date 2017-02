Tu felicidad es tu responsabilidad Gerardo Luna Tumoine

El discernimiento, la discreción, la cautela y el sentido común forman el obrar humano, yo diría que son los elementos de la sindéresis. Es el hábito de pensamiento de una inclinación natural a conocer los primeros actos del hombre. Así como existe un hábito intelectual innato de los primeros principios de la vida especulativa, como los de identidad, que se llama «inteligencia de los principios», de la misma manera existe otro hábito de los primeros principios de la vida práctica, donde el imperativo categórico es: «hay que hacer el bien y evitar el mal»



Todo esto lo comento porque en el diario actuar de nuestra existencia nos encontramos personas con distintas formas de ver la vida, intelectuales, empresarios, profesionistas, estudiantes, amas de casa, fanáticos, ateos, indígenas, curas, funcionarios etc., y es muy importante que al conversar con ellos, mostremos con nuestros actos los principios básicos del ser humano, como la tolerancia, el respeto, y el afecto.



Si practicamos estos valores nuestros hijos aprehenderán a vivir en libertad y responsabilidad. El esfuerzo es parte fundamental para poner en practica la sabiduría adquirida.



El Discernimiento es la capacidad de percibir y distinguir entre varias cosas de un asunto o situación especifica, o los elementos que están implicados es la cuestión. La Cautela es la precaución y reserva con que se procede en un acto, sinónimo de astucia. La Discreción es la practica mediante la cual se mantiene en secreto determinado información o hecho que fue trasmitida de forma prudente y cautelosa, es un elemento para establecer vínculos de confianza. El Sentido común es la facultad para orientarse en la vida práctica.



Las experiencias en la vida son enseñanzas que dejan un aprendizaje para crecer humanamente, porque el verdadero propósito de la vida es buscar la felicidad, y la felicidad no es algo ya hecho, viene de tus propias acciones tienes que esforzarte para llevar a cabo una acto bueno, porque tu forma de vivir, será tu forma de morir.

