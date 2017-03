Tú podrías ser uno de los 5 millones que se quedará sin pensión Excélsior

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:

(Cortesía)



(Cortesía) Imagen previa Ver en tamaño completo Cerrar Siguiente imagen Imagen de







A esta cifra aún habría que agregarle las personas que están en la informalidad y no realizan ahorro para el retiro. Carlos Lozano Nathal, presidente del colegio, estableció que de acuerdo con una investigación que realizaron, la densidad de cotización de los trabajadores es de 50%, lo que provocará que para 2021, cuando se jubile la primera generación afore, no alcancen esos 25 años para tener acceso a este beneficio.



La densidad de cotización se refiere al tiempo que un trabajador cotiza al sistema de pensiones, durante su vida laboral. “La Población Económicamente Activa (PEA) es de aproximadamente 53 millones de personas, 40% son trabajadores del IMSS, ISSSTE y el régimen de los estados y municipios, por lo que aproximadamente 33 millones de personas quedan en una situación inestable”, aseguró Carlos Lozano.



Explicó que de los 18 millones de trabajadores afiliados al IMSSS, seis millones pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, mientras que 12 millones están bajo el régimen de afores.



Así unos tendrán una pensión que será equivalente al 25% de su último sueldo o menos, mientras que otros ni siquiera podrán acceder a una al llegar a la edad de retiro, es decir, a los 65 años, explica el actuario.





elpais@imagenzac.com.mx CIUDAD DE MÉXICO.- El Colegio Nacional de Actuarios calcula que cinco millones de trabajadores que cotizan en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no alcanzarán las mil 250 semanas que exige la ley para acceder a una pensión.A esta cifra aún habría que agregarle las personas que están en la informalidad y no realizan ahorro para el retiro. Carlos Lozano Nathal, presidente del colegio, estableció que de acuerdo con una investigación que realizaron, la densidad de cotización de los trabajadores es de 50%, lo que provocará que para 2021, cuando se jubile la primera generación afore, no alcancen esos 25 años para tener acceso a este beneficio.La densidad de cotización se refiere al tiempo que un trabajador cotiza al sistema de pensiones, durante su vida laboral. “La Población Económicamente Activa (PEA) es de aproximadamente 53 millones de personas, 40% son trabajadores del IMSS, ISSSTE y el régimen de los estados y municipios, por lo que aproximadamente 33 millones de personas quedan en una situación inestable”, aseguró Carlos Lozano.Explicó que de los 18 millones de trabajadores afiliados al IMSSS, seis millones pertenecen al régimen de la Ley del Seguro Social de 1973, mientras que 12 millones están bajo el régimen de afores.Así unos tendrán una pensión que será equivalente al 25% de su último sueldo o menos, mientras que otros ni siquiera podrán acceder a una al llegar a la edad de retiro, es decir, a los 65 años, explica el actuario. Agregar a favoritos pensión

economía

pea

imss