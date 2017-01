Tuit de despedida de Obama es el más popular de su cuenta Excélsior

Obama tuiteó el martes por la noche desde la cuenta @POTUS: "Gracias por todo. Mi último pedido es el mismo que mi primero. Les pido que crean, no en mi capacidad para crear cambio, sino en la de ustedes".

Para el mediodía del miércoles, el mensaje ha sido retuiteado más de 540 mil veces y cuenta con más de un millón de 'me gusta' . El portavoz de Twitter Nick Pacilio dijo que eso supera el tuit de Obama más repetido, un mensaje tras la decisión de la Corte Suprema en junio del 2015 de anular prohibiciones estatales al matrimonio homosexual.



La cuenta @POTUS tiene más de 13 millones de seguidores. La cuenta personal @BarackObama tiene más de 80 millones.



En su discurso de despedida como presidente, Barack Obama exhortó a los estadunidenses a mantener su creencia en que todos “fuimos creados iguales” y en las convicciones de su país.



Obama afirmó que había cumplido muchas de las promesas hechas hace ocho años, cuando llegó a la Casa Blanca, gracias al trabajo y el sacrificio del pueblo estadounidense.



Pero también aceptó que “nuestro progreso ha ido desigual” y apuntó que “el trabajo de la democracia siempre ha sido duro, contencioso y a veces sangriento”. "De hecho, anotó, a veces “por cada dos pasos adelante frecuentemente retrocedemos uno. Pero el largo alcance de Estados Unidos ha sido definido por el movimiento hacia delante, una constante ampliación de nuestro credo fundador para abarcar a todos y no sólo a algunos. Como nación, subimos o bajamos como uno solo”, dijo.

Interrumpido a veces por gritos de “cuatro años mas”, Obama señaló que no es posible y ofreció en cambio un recuento de los logros de su gobierno, que definió como considerables gracias al trabajo de los estadunidenses.



"Si les hubiera dicho hace ocho años que Estados Unidos darían reversa a una gran recesión, renacería nuestra industria automotriz y desatarían el más largo periodo de creación de empleos en nuestra historia o a la Presidencia; si les hubiera dicho que abriríamos nuevo capítulo con el pueblo cubano, cerrar el programa de armas nucleares de Irán sin disparar un tiro, y eliminar al cerebro maestro de (los atentados del) 11 de septiembre; si les hubiera dicho que lograríamos la equidad en el matrimonio y aseguraríamos el derecho al seguro de salud para otros 20 millones de nuestros conciudadanos, habrían dicho que nuestras miras eran un poco demasiado elevadas”, dijo Obama.



“Pero eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicieron ustedes”, puntualizó el Presidente.



