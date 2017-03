'Tunnel rats': Los agentes en el muro de Trump contra el narco y migrantes AP

The Associated Press acompañó al Equipo de Ingreso a Túneles Fronterizos, como se le conoce formalmente, dentro de un túnel incompleto que fue descubierto en San Diego en el 2009, que tiene 21 metros (70 pies) de profundidad, un metro (3 pies) de ancho, 823 metros (2.700 pies) de largo y está equipado con un sistema de rieles, luces y ventilación.



Estas son algunas preguntas y respuestas sobre el trabajo del equipo:



¿CUÁNTOS TÚNELES HAY?



Las autoridades han descubierto 224 túneles fronterizos que comienzan en México desde 1990 hasta marzo del 2016, incluyendo 185 que llegaron hasta Estados Unidos, de acuerdo con el último sondeo anual de la DEA. Muchos son sólo hoyos de poca profundidad, pero algunos son túneles muy bien construidos, con poleas hidráulicas, bombas de agua y carros transportadores.



Entre 1 y 2 millones de dólares cuesta la construcción de cada uno de estos túneles



La vasta mayoría está en Arizona, donde los contrabandistas conectan a canales subterráneos de drenaje en Nogales, y en California, donde el ruido de construcción genera menos atención en medio de almacenes de un área industrial del área de San Diego, enfrente de zonas atiborradas de casas y negocios en Tijuana.



¿PARA QUÉ SIRVEN?



Los túneles generalmente son usados para cargamentos de varias toneladas de mariguana porque el tamaño y olor de esta droga es difícil de ocultar si se trata de pasar a pie o en auto por los cruces fronterizos oficiales en Estados Unidos, que es el método preferido para los contrabandistas de metanfetaminas y heroína.



En el 2015, las autoridades incautaron cocaína en conexión con dos túneles en California, incluyendo uno que iba debajo de una corriente de agua, desde una casa en Mexicali, México, hasta el Canal All-American, cerca de la ciudad de Calexico.



El costo de construcción de los túneles, que la DEA generalmente atribuye al Cártel del Pacífico, es de entre uno y dos millones de dólares, y toman meses terminarlos, dijo Chris Davis, supervisor especial de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas. Esa inversión se paga rápidamente con las ganancias del contrabando si los trabajadores burlan la detección, agregó.













¿CÓMO ENCUENTRAN LOS TÚNELES?



Las técnicas más confiables para encontrar túneles son las pistas de informantes, vecinos y otras personas, pero la tecnología también hace su parte. Lance LeNoir, quien dirige el equipo de "ratas de túnel" de la Patrulla Fronteriza en San Diego, dijo que complementan su trabajo con detectores sísmicos, y radares acústicos y de penetración terrestre.



Los investigadores se mantienen atentos a quién renta y quién posee almacenes en el área de Otay Mesa, en San Diego, para ver si notan transacciones sospechosas. También visitan negocios y les piden que reporten indicios clave, como equipo de construcción y montones de tierra, sonidos de martillazos, y gente entrando y saliendo a horas extrañas.



Ellos harán túneles donde quieran hacerlo. Dependerá de si pueden conseguir una instalación en el lado sur y una instalación en el lado norte", dijo LeNoir. "Ubicación, ubicación, ubicación".



A veces los agentes se topan con los "hoyos de topo" mientras están patrullando la zona.



¿QUÉ PASA DESPUÉS DE QUE LOS TÚNELES SON DESCUBIERTOS?



Una vez que se hallan los pasajes, las "ratas de túnel" se meten, una asignación peligrosa porque siempre existe la posibilidad de que las paredes colapsen. Toman medidas de los pasajes y los rellenan de concreto para evitar que sean usados de nuevo.



En el lado estadunidense, los túneles han sido rellenados desde el 2007 para evitar que los contrabandistas los excaven. En México, son sellados, pero no los rellenan con concreto.



Las autoridades mexicanas dicen que no tienen dinero para rellenarlos, una vulnerabilidad que cada vez es más vigilada por el público. LeNoir dice que los contrabandistas han reutilizado túneles descubiertos al menos siete veces en años recientes.



Al final, todo es cuestión de fondos y voluntad política", agregó.



El Departamento de Seguridad Nacional dice que invirtió 8.7 millones de dólares para rellenar túneles del 2007 al 2015. La semana pasada, aprobó un contrato de 153 mil dólares para rellenar de concreto un túnel empedrado terminado. El túnel fue descubierto en octubre. Terminaba en un almacén de San Diego, a 366 metros (mil 200 pies) al norte de la frontera.



¿QUÉ ES LO QUE EL PRESIDENTE DONALD TRUMP QUIERE HACER?



Trump ha hecho del muro a lo largo de la frontera con México en el tema emblemático de su presidencia. Sus críticos dicen que la gente pasará por arriba, por debajo y por el costado.



Como nominado republicano a la presidencia, Trump prometió durante un discurso en agosto en Phoenix que "encontraría y desarticularía los túneles y mantendría a los cárteles criminales fuera" del país. Su orden ejecutiva sobre la seguridad en la frontera no habla específicamente sobre los túneles, pero resalta que organizaciones criminales operan redes avanzadas de contrabando humano y drogas en ambos lados de la frontera.



Luego de meterse en un túnel en San Diego el mes pasado, debajo de un cerco altamente reforzado, el secretario de Seguridad Nacional John Kelly dijo que las ganancias de las drogas eran tan enormes que los contrabandistas seguirían tratando de excavar.



Argumentaría que el hecho de que ellos están gastando enormes cantidades de dinero para hacer túneles debajo del muro te dice que ellos pueden atravesarlo", puntualizó Kelly.



