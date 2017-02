Turismo literario en Ciudad Juárez; de las páginas a los escenarios Excélsior

elpais@imagenzac.com.mx Los escenarios descritos en la literatura contemporánea de Ciudad Juárez, Chihuahua, es ahora una cartografía que permitirá a los lectores recorrer a pie las calles de las historias leídas: es un proyecto de intervención ciudadana realizado para difundir obras escritas en la zona norte del país y su relación con la vida cultural de la entidad.Carlos Urani Montiel Contreras, realizador de ‘Cartografía literaria de Ciudad Juárez’ asegura que se trata de un esfuerzo colaborativo que busca también rescatar el conocimiento en torno a lugares emblemáticos de Ciudad Juárez, en particular, plasmados en la literatura; el objetivo primordial ya ha cobrado un alcance multidisciplinario.Añadió que en el proyecto intervienen el estudio y la promoción de la producción literaria al norte del país, para después ‘aterrizarlo’ de manera específica en lo que se está escribiendo sobre la urbe fronteriza; asimismo, vincularía espacios retratados en la literatura a través de una cartografía, la cual plasma bidimensionalmente las correspondencias”:La cartografía creada permitió la emanación de rutas literarias guiadas por integrantes del equipo que gestionan los integrantes: Amalia Rodríguez y Antonio Rubio, estudiantes de la maestría en estudios literarios de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ); los recorridos permiten la participación ciudadana.Las actividades se vuelven parte activa del análisis e interpretación de las obras, abriendo paso incluso al turismo literario. El trabajo no se limita a identificación de las obras, sino que cada obra se analiza e ilustra a través del blog del proyecto donde constantemente se sube nuevo contenido y donde aceptan colaboraciones externas. Agregar a favoritos ciudad juárez

