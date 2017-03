Turistas dan opiniones del servicio en restaurantes Karla Padilla

Liga corta:



Liga completa:

A- A A+



Compartir: Liga Compartir:



Jimena Martínez, acompañada por su esposo y dos hijos, comentó que aunque en el Centro Histórico hay diversas opciones de restaurantes y cafeterías, los alimentos tienen un costo elevado en comparación a otros lugares en los que han vacacionado.



“Por el desayuno de los cuatro hoy pagamos más de 350 pesos por platillos que pues no eran del otro mundo, pero el sabor y el servicio fueron buenos”, comentó.



En las principales calles del centro están ubicados restaurantes locales, cafeterías y cadenas nacionales e internacionales que ofrecen una comida completa entre 65 y 160 pesos por persona.



La oferta gastronómica contempla platillos típicos como asado de boda y enchiladas mineras, además de antojitos mexicanos y comida rápida.



Algunos hoteles cuentan también con servicios de buffet, opción por la que según refirieron trabajadores de los mismos, es tomada por quienes vienen en viajes de negocios por otros servicios como el internet y líneas telefónicas.



Originaria de la Ciudad de México, Daniela Morales opinó que en los restaurantes no se privilegia tanto la venta de platillos típicos o la atracción a los negocios de comida en los mercados.



“Sí te quedas con ganas de encontrarte cosas de verdad típicas y cerca. En la mayoría de los lugares que están cerca de mi hotel venden prácticamente lo mismo”, comentó Morales.



notasimagen@gmail.com ZACATECAS.- Turistas originarios de estados como Puebla, Nuevo León, Sonora y la Ciudad de México eligieron a Zacatecas como su destino durante este fin de semana largo.Jimena Martínez, acompañada por su esposo y dos hijos, comentó que aunque en el Centro Histórico hay diversas opciones de restaurantes y cafeterías, los alimentos tienen un costo elevado en comparación a otros lugares en los que han vacacionado.“Por el desayuno de los cuatro hoy pagamos más de 350 pesos por platillos que pues no eran del otro mundo, pero el sabor y el servicio fueron buenos”, comentó.En las principales calles del centro están ubicados restaurantes locales, cafeterías y cadenas nacionales e internacionales que ofrecen una comida completa entre 65 y 160 pesos por persona.La oferta gastronómica contempla platillos típicos como asado de boda y enchiladas mineras, además de antojitos mexicanos y comida rápida.Algunos hoteles cuentan también con servicios de buffet, opción por la que según refirieron trabajadores de los mismos, es tomada por quienes vienen en viajes de negocios por otros servicios como el internet y líneas telefónicas.Originaria de la Ciudad de México, Daniela Morales opinó que en los restaurantes no se privilegia tanto la venta de platillos típicos o la atracción a los negocios de comida en los mercados.“Sí te quedas con ganas de encontrarte cosas de verdad típicas y cerca. En la mayoría de los lugares que están cerca de mi hotel venden prácticamente lo mismo”, comentó Morales. Agregar a favoritos zacatecas

turismo

servicio

restaurantes

opiniones